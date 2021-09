GF Vip, Manuel Bortuzzo e il massaggio a Sophie Codegoni: scenata di gelosia di Lulù Selassiè

Manuel Bortuzzo, nella casa del GF Vip, ha fatto un massaggio a Sophie Codegoni. Questo gesto ha scatenato la gelosia di Lulù Selassiè.

Manuel Bortuzzo, nella casa del GF Vip, ha fatto un massaggio a Sophie Codegoni. Questo gesto ha scatenato la gelosia di Lulù Selassiè.

GF Vip, Manuel Bortuzzo e il massaggio a Sophie Codegoni: la reazione di Lulù

Arrivano le prime discussioni al Grande Fratello Vip.

La prima coppia nata nella casa del GF Vip, quella formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, ha avuto una piccola discussione. I due si stanno conoscendo, ma si sono già lasciati andare. Entrambi, però, stanno portando avanti anche il loro rapporto con gli altri concorrenti, come è giusto che sia, soprattutto in questa fase iniziale. Manuel Bortuzzo, per esempio, si è avvicinato a Sophie Codegoni. Durante il pranzo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato di non essere riuscita a dormire a causa di un forte dolore al collo.

Manuel ha deciso di farle un massaggio per alleviare questo fastidio. Non è mancata la reazione di Lulù.

GF Vip, Manuel Bortuzzo e il massaggio a Sophie Codegoni: Lulù è gelosa

La principessa Lulù Selassiè si è molto legata a Manuel Bortuzzo. Durante la puntata, ha spiegato ad Alfonso Signorini che il ragazzo è diventato molto importante per lei, perché le dona molta serenità e anche protezione. Quando ha visto che Manuel stava facendo un massaggio a Sophie, Lulù ha cercato di nascondere il suo fastidio, ma non ce l’ha fatta.

La principessa e Bortuzzo hanno parlato in bagno, senza microfono, per questo i fan non sono riusciti a capire cosa si siano detti. Lulù, però, è apparsa a tutti molto gelosa di Manuel.

GF Vip, Manuel Bortuzzo e il massaggio a Sophie Codegoni: il chiarimento

Sophie Codegoni ha chiesto a Lulù se il massaggio le ha dato fastidio. La principessa ha negato di essere infastidita dal massaggio, spiegando di avere qualche pensiero personale.

Tra la principessa e Manuel è arrivato il chiarimento ed è tornato il sereno. La loro conoscenza, però, è già arrivata al punto di mostrare le prime incomprensioni.