In attesa della nuova puntata del Grande Fratello Vip, è stato rivelato che il giovane Manuel Bortuzzo riceverà presto una sorpresa da parte di un ex concorrente.

GF Vip, Manuel Bortuzzo e la sorpresa di un ex concorrente: l’intervento di Alfonso Signorini

Nella serata di lunedì 10 gennaio, verrà trasmessa su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, durante la quale il conduttore Alfonso Signorini dovrà, probabilmente, rimettere in riga alcuni dei concorrenti attualmente presenti all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Nonostante l’intervento del conduttore, che la settimana scorsa è entrato per la prima volta nella Casa proprio per richiamare all’ordine i gieffini, pare che il clima continui a essere estremamente teso mentre le giornate vengono vissute all’insegna di scontri e litigi.

GF Vip, Manuel Bortuzzo e la sorpresa di un ex concorrente: l’indiscrezione su Aldo Montano

Nel corso della prossima puntata del GF Vip, tuttavia, sono attesi anche momenti più piacevoli. In questo contesto, si inserisce una grande sorpresa che Manuel Bortuzzo potrebbe ricevere da parte di un ex concorrente.

Nello specifico, pare si tratti di Aldo Montano. Lo schermidore e Bortuzzo hanno instaurato un legame di profonda amicizia durante le settimane vissute insieme prima dell’addio di Aldo Montano, che ha scelto di non accettare il prolungamento del reality e ha lasciato la Casa per trascorrere il Natale con la sua famiglia.

GF Vip, Manuel Bortuzzo e la sorpresa di un ex concorrente: i tweet degli utenti

In relazione alla presunta sorpresa che Aldo Montano dovrebbe fare all’amico Manuel Bortuzzo, sono apparse numerose indiscrezioni sui social media.

In particolare, molti utenti su Twitter hanno scritto messaggi come “Ma è vero che stasera Aldo farà una sorpresa a Manuel?”, “Secondo me, Aldo farà la sorpresa a Manuel e se ne andranno insieme… sarebbe bello” o, ancora, “Se Manuel riceve una sorpresa da Aldo, magari, quando esce, Aldo facci il favore di far capire a Lulù che a casa Bortuzzo stanno finalmente guardando il live e capendo come gira il mondo”.