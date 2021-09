GF Vip, Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié sempre più vicini: nascerà un nuovo amore?

Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié sembrano essere sempre più vicini nella casa del GF Vip: tra i due sboccerà un nuovo amore?

Sta per nascere un nuovo amore all’interno della Casa più spiata d’Italia? Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia ‘Lulù’ Hailé Selassié sembrano essere sempre più vicini.

Manuel Bortuzzo e Lucrezia al GF Vip

In tanti tra i telespettatori del Grande Fratello Vip 6 non hanno potuto fare a meno di notare una certa vicinanza tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié, che sembrano essere sempre più vicini.

I due, mentre chiacchieravano in giardino con gli altri concorrenti, si sono scambiati carezze e gesti affettuosi, segno secondo fan e telespettatori che presto nascerà un nuovo amore nella casa del GF Vip. Il nuotatore e l’influencer si sono conosciuti all’interno del reality show, famoso per aver dato vita ad alcune famose coppie di vip (tra le tante Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, ma anche la coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser).

Manuel Bortuzzo al GF Vip

Manuel Bortuzzo ha dichiarato di voler partecipare al GF Vip per sensibilizzare i telespettatori sul tema della disabilità. Da diversi anni il nuotatore è costretto alla sedia a rotelle a causa di una sparatoria in cui è stato vittima di uno scambio di persona. Nonostante abbia subito una lesione completa del midollo (perdendo così l’uso delle gambe) Bortuzzo non si è dato per vinto e ha continuato a coltivare la sua passione per il nuoto e i suoi numerosi progetti.

Manuel Bortuzzo: l’incidente

Nella casa del Grande Fratello Vip il giovane nuotatore ha ripercorso i tremendi attimi in cui è stato vittima della sparatoria. “Nuotare per me è la vita, il destino ha voluto che mi trovassi al di fuori di un pub e dove per presunto scambio di persona ho preso un proiettile sulla schiena e ho avuto – e ho tutt’ora – una lesione completa al midollo. Ho passato un periodo in come farmacologico.

Dopo un mese dall’incidente sono voluto tornare in acqua per riprendere quella che era la mia vita, ma non è stato così facile. Ho iniziato a rinascere piano piano e senza la mia famiglia non sarei qui come sono adesso“, ha dichiarato commovendo gli altri concorrenti difronte alla sua terribile e incredibile storia. Dopo l’accaduto Bortuzzo ha dichiarato di aver iniziato a studiare pianoforte.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy