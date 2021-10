Gf Vip, Manuel Bortuzzo in piedi con i tutori: commozione tra i concorrenti e fan in delirio

Manuel Bortuzzo si è alzato in piedi con l'aiuto dei tutori, facendo commuovere gli altri concorrenti. "Quanto sei alto", commenta la Ricciarelli.

È indubbiamente uno dei protagonisti più amati della nuova edizione del Grande Fratello Vip. All’interno della casa più spiata d’Italia lascia da parte le chiacchiere e il gossip e si fa conoscere al grande pubblico per la sua dolcezza.

Gentile, maturo e coraggioso, ma anche forte, determinato e sensibile: Manuel Bortuzzo con la sua dedizione sta conquistando proprio tutti. Il gieffino piace per la sua grinta, ma anche per la sua profonda umanità, non nascondendo i momenti di fragilità. La forza di Manuel è ammirevole e lo ha dimostrato regalando a fan e coinquilini una sorpresa meravigliosa: insieme ai suoi due grandi amici, Aldo e Alex, si è alzato in piedi ed è uscito dal confessionale camminando con i tutori.

Gf Vip, Manuel Bortuzzo in piedi con i tutori

Per un po’ di tempo Manuel Bortuzzo ha preferito abbandonare la sedia a rotelle, alzandosi in piedi con l’aiuto di tutori e girello.

Infatti, come avranno notato i più fedeli fan del Gf Vip, Manuel è uscito in piedi dal confessionale, sempre affiancato dai suoi fedeli compagni Alex Belli e Aldo Montano.

Così ha raggiunto la cucina, dove gli altri concorrenti hanno potuto ammirarlo in tutta la sua forza, non trattenendo le emozioni.

Manuel Bortuzzo in piedi: l’emozione degli altri gieffini

Vedendo Manuel in piedi, Katia Ricciarelli si è subito emozionata e ha commentato: “Quanto sei alto”.

Alle sue parole fanno eco quelle di Davide Silvestri, il quale ha aggiunto: “Sei il più alto di tutti”. Molti i commenti dei concorrenti, ma anche i fan da casa hanno apprezzato il gesto di Manuel, commuovendosi e complimentandosi con lui.

Manuel Bortuzzo in piedi: le sue parole

Anche Manuel ha commentato la sua scelta di mettersi in piedi grazie al supporto dei tutori.

Durante una chiacchierata in veranda con Alex Belli, Soleil e Lulù, rivolgendosi a quest’ultima, ha detto: “Quando sei venuta a vedere l’ora ero già in piedi. Hai girato intorno a me e non te ne sei neanche accorta. La cosa bella è quella”.