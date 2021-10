GF Vip, Manuel Bortuzzo in piedi stupisce tutti: la reazione dei concorrenti

Manuel Bortuzzo ha sorpreso i concorrenti del GF Vip alzandosi in piedi grazie ad alcuni tutori.

Per mezzo di alcuni tutori Manuel Bortuzzo – da tempo costretto alla sedia a rotelle – ha sorpreso gli altri concorrenti mostrandosi per la prima volta in piedi.

Manuel Bortuzzo in piedi: la reazione

I concorrenti del GF Vip hanno abbracciato Manuel Bortuzzo e si sono complimentati con lui per la sua altezza dopo che l’ex nuotatore, mediante l’uso di alcuni tutori, li ha sorpresi facendosi trovare in piedi in mezzo alla stanza.

“Quanto sei alto”, ha detto sorpresa Katia Ricciarelli, mentre Alex Belli ha aggiunto: “Sei il più alto di tutti”.

Manuel Bortuzzo e Lulù: le parole

Manuel Bortuzzo ha detto di esser stato felice soprattutto perché per una volta non avrebbe sentito gli occhi degli altri su di sé e si sarebbe sentito considerato come chiunque altro. In particolare l’ex nuotatore ha dichiarato che Lulù Hailé Selassié – con cui ha dato inizio ad una liaison all’interno della Casa – non lo avrebbe neanche notato entrando in cucina: “Quando sei venuta a vedere l’ora ero già in piedi.

Hai girato intorno a me e non te ne sei neanche accorta. La cosa bella è quella”, ha dichiarato entusiasta Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo: l’incidente

Il giovane nuotatore ha perso l’uso delle gambe nel 2019 quando è stato tragicamente vittima di una sparatoria per uno scambio di persone. Bortuzzo ha dichiarato di essere voluto entrare al GF Vip per sensibilizzare i telespettatori sul tema della disabilità.