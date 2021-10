Gf Vip, Manuel Bortuzzo molto volgare con Lulù Selassiè: l'insofferenza del concorrente-nuotatore si manifesta con una uscita non esattamente "da gentleman"

Alti e “bassissimi” fra le coppie più o meno apparecchiate del Gf Vip, con un Manuel Bortuzzo in versione “trucida” che se ne esce con un’affermazione molto volgare all’indirizzo di Lulù Selassiè. Il concorrente della casa televisiva più spiata d’Italia nel programma di Alfonso Signorini non ha nascosto la sua insofferenza alle moine dalla giovane ed ha risposto con un’affermazione molto inelegante.

Bortuzzo molto volgare con Lulù: la “coppia” ormai viaggia a corrente alternata

Insomma, Bortuzzo, che pure ha avuto momenti molto empatici in settimana, e Lulù Selassie saranno pure una coppia, ma coppia sull’otto volante delle ondate emotive che a volte li portano in cielo, altre li trascinano nell’abisso, in questo caso abisso di volgarità.

Un flirt che non decolla: Manuel Bortuzzo insofferente alle moine e molto volgare con Lulù

I due stanno vivendo un flirt ma Bortuzzo ultimamente pare decisamente aver resettato questo stato di cose, tanto da fare di tutto per lasciarlo intendere, o quanto meno tanto da soccombere a momenti trash che indicano di certo un suo malumore.

Ma cosa è successo?

Le attenzioni non richieste e un Bortuzzo molto volgare con Lulù: “Toccami il *****”

Attenzioni e contatti fisici paiono essere banditi, tanto che quando Lulù, dopo aver trovato Manuel in cucina, gli si è avvicinata e ha iniziato a massaggiargli il collo, ha scatenato la reazione stizzita del nuotatore, che ha detto davanti a Gianmaria Antinolfi e Aldo Montano: “Ma perché mi devi toccare il collo?”.

“E che ti tocco?“, ha risposto Lulù. E Bortuzzo non si è fatto pregare in pieno mood-taverna: “Il *****”. Al che Lulù gli ha risposto cassando la faccenda: “Sei scurrile”.