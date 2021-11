GF Vip, Manuel Bortuzzo: “Sembra scontato ma non lo è”

Nel corso della ventunesima puntata del GF Vip Manuel Bortuzzo ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte del suo miglior amico Alex.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 22 novembre con la ventunesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale Manuel Bortuzzo ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte del suo miglior amico Alex.

Ecco cosa è successo.

Manuel Bortuzzo, ventunesima puntata del GF Vip

Nella corso della ventunesima puntata del Grande Fratello Vip è stata mostrata una clip su Manuel Bortuzzo che non condivide il suo dolore con gli altri “Perché è solo mio”. Signorini ha quindi affermato: “Manuel quando c’è quella voragine in cui vedi solo te stesso che poi diventa un urlo, come fai a reagire?”.

Bortuzzo ha quindi risposto: “Lo sento, ma nel momento in cui raggiungo il mio massimo fondo di debolezza trovo sempre il momento della risalita.

Mi ricordo quanto sono fortunato ad essere vivo, è il primo passo, sembra scontato ma non lo è“.

Manuel Bortuzzo, la sorpresa del migliore amico

Sempre nel corso della ventunesima puntata del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ha raggiunto la passerella, dove ha avuto modo di incontrare il suo migliore amico Alex.

“In questo viaggio sei solo fisicamente ma sono nel tuo cuore.

Ho visto che questi due mesi sono stati difficili per te, so che non è facile, ricordati che sei venuto qui per uno scopo, questa esperienza ti farà crescere, quella missione ultimamente l’hai accantonata e ci sta, fuori la gente ti ama. Ti vogliamo vedere col sorriso, fallo per noi, non mollare, perché il Manuel che conosco io non ha mai mollato”.

Manuel Bortuzzo, il migliore amico e Aldo Montano

“A me basta averlo a fianco (…) Lui è una di quelle certezze che io cerco ogni tanto”, ha spiegato Bortuzzo, parlando del suo migliore amico. I due vengono raggiunti da Aldo Montano, con Alex che ha affermato: “Questo ragazzo è come un vaso di porcellana, affido quasi tutto l’amore che provo per Manuel a te, ti entra nel cuore e ti cambia la vita”.