GF Vip, Manuel Bortuzzo si alza e cammina con l’aiuto di un deambulatore: l’emozione di Lulù

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti del reality show sono stati travolti da potenti emozioni nel momento in cui Manuel Bortuzzo si è nuovamente alzato in piedi, facendo alcuni passi con l’aiuto di un deambulatore.

Il nuotatore, infatti, si è alzato dalla sedia a rotelle suscitando lo stupore dei coinquilini e si è mostrato alle telecamere del programma Mediaset mentre eseguiva alcuni passi con un po’ di incertezza ma anche con estrema determinazione.

Manuel Bortuzzo, infatti, è deciso a proseguire con gli esercizi fisici che si sono stati indicati dal suo medico per abituarsi alle protesi e rafforzare la muscolatura.

Nonostante questa non fosse la prima volta che il nuotatore lascia la carrozzina mettendosi in piedi, ogni volta che il ragazzo si regge sulle sue gambe genera una gioia e una commozione travolgente nei suoi coinquilini.

Tra gli gieffini, quello che è apparso visibilmente più felice ed entusiasta per i progressi di Manuel Bortuzzo è stato l’amico e sportivo Aldo Montano. L’ex schermidore è rimasto accanto al nuotatore per tutto il tempo in cui è rimasto in piedi, tenendosi al deambulatore, tentando anche di scherzare, sedendosi sulla sua sedia a rotelle.

A questo proposito, Manuel Bortuzzo ha sorriso e ha affermato: “Facciamo un po’ a cambio, se volete”.

Subito dopo, il ragazzo ha voluto condividere con i coinquilini un aneddoto legato a un momento vissuto con il suo medico: “Sono andato a casa del mio medico che è il mio vicino di casa, io camminando e lui, che cammina, sulla sedia al posto mio.

Quelli che ci hanno visto hanno visto me camminare e lui che camminava sulla sedia. Io ho i tutori, ma con i pantaloni diversi non si vede”.

Osservare Manuel Bortuzzo alzarsi nuovamente in piedi ha emozionato la principessa Lucrezia “Lulù” Hailé Selassié. La ragazza, che si è dichiarata al nuotatore e ora sta tentando si dargli lo spazio che le ha più volte chiesto, ha assistito alla scena a distanza, restando in disparte in giardino.

Gli sguardi insistenti della principessa, tuttavia, non sono stati apprezzati da Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro che hanno cercato di distoglierla dal ragazzo e farla allontanare. L’intervento delle due coinquiline è stato recepito con un certo fastidio da Lulù che ha sottolineato la sua distanza e la sua riservatezza.

Inoltre, trattenendo a stento le lacrime, la giovane ha affermato: “Mi viene da piangere. È bellissimo rivederlo così in piedi”.