GF Vip, Manuel Bortuzzo si alza grazie al deambulatore: le foto con Lulù

Per mezzo del deambulatori Manuel Bortuzzo si è alzato in piedi e si è lasciato scattare alcune foto insieme a Lulù Hailé Selassié.

Nella casa del GF Vip 6 tutto sembra procedere liscio come l’olio tra Manuel Bortuzzo e la fidanzata Lulù Hailé Selassié, che si sono lasciati scattare delle romantiche foto dagli altri concorrenti.

Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié

Nelle ultime ore nella casa del GF Vip Manuel Bortuzzo si è alzato in piedi per mezzo del sostegno del deambulatore e si è scambiato alcune effusioni con la fidanzata Lulù, con cui sembra aver trovato finalmente la serenità. Siccome il GF Vip ha messo a disposizione dei concorrenti una macchina fotografica alcuni tra loro hanno scattato delle foto alla coppia, che sembra essere più felici e uniti che mai.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nic 🧚🏻‍♀️✨ (@princesslulufans)

Manuel Bortuzzo: il GF Vip e l’amore

Nella casa del GF Vip Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié si sono giurati il loro amore e, dopo un periodo di alti e bassi, sembrano finalmente aver trovato un equilibrio. Inizialmente il nuotatore era infastidito da alcuni atteggiamenti ossessivi della principessa etiope, che fin dall’inizio del programma ha dimostrato una certa gelosia verso le altre concorrenti. Oggi la questione sembra esser stata definitivamente archiviata dalla coppia.

Manuel Bortuzzo lascerà il GF Vip

Il nuotatore sarebbe pronto a lasciare la casa del reality show il prossimo 21 gennaio. Lui e Lulù si sono già promessi che, non appena potranno, riprenderanno a vedersi al di fuori della Casa. Bortuzzo aveva già anticipato di voler lasciare il reality show anticipatamente a causa di alcuni problemi di salute. Il programma a quanto pare si concluderà a marzo, ma Bortuzzo non sarà tra i finalisti (nonostante fossero in molti a fare il tifo per lui).

Lulù riuscirà a resistere all’interno della Casa senza avere notizie quotidiane da parte del nuotatore?

Al momento sembra che i due si siano chiariti e detti tutto ciò che volevano e a quanto pare la principessa etiope sarebbe serena nonostante il distacco.