GF Vip, Manuel e Lulù sempre più vicini: “Ci piace stare insieme”

Dalla casa del Grande Fratello Vip arrivano le prime foto che raccontano come tra Manuel e Lulù potrebbe nascere un amore. "Siamo due persone sensibili".

Pietro Taricone e Cristina Plevani, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli… sono solo alcune delle celebri coppie nate tra le mura della casa del Grande Fratello. E se a questo lungo elenco si unissero anche Manuel Bortuzzo e Lucrezia “Lulù” Hailé Selassié? Almeno per il momento apparirebbe ancora prematuro parlarne, eppure le ultime foto e i video che arrivano dalla casa “più spiata” d’Italia, appaiono andare in questa direzione.

Gf vip Manuel Lulù, “Ci siamo trovati molto bene”

Particolarmente significativa a questo proposito, è la foto di Lucrezia e Manuel stretti l’uno nell’abbraccio dell’altro. Dalle immagini ad ogni modo si nota una certa serenità, nulla di forzato, ma solo la voglia di due giovani di stare bene insieme: “Anche se sembra strano perché è passata solo una settimana, ma per me lui è importante e mi fa sentire sicura.

Sto bene”, ha dichiarato a questo proposito la principessa etiope nel corso della puntata di lunedì 20 settembre.

Gf vip Manuel Lulù, il difficile passato e il bullismo di Lucrezia

Lucrezia Hailé Selassié nel corso della trasmissione ha raccontato di essere stata profondamente segnata dall’atteggiamento razzista di alcuni suoi compagni di scuola: “in seconda elementare è venuto un bambino e mi ha chiamato neg*a. Non avevo mai sentito quella parola, neanche sapevo cosa volesse dire.

Alle medie vedevo tutte le mie amiche fidanzate ed io invece no. A Roma c’era una mentalità brutta, dicevano ‘quella è neg*a, che brutta, che schifo”.

Gf vip Manuel Lulù, Bortuzzo avrebbe stretto un legame positivo con tutti i concorrenti

Nel frattempo a circa una settimana dall’ingresso nella casa, il giovane atleta avrebbe stretto un legame positivo con tutti i concorrenti. Da Carmen Russo che ha affermato che Manuel è un ragazzo meraviglioso che è stato in grado di insegnare una preziosa lezione di vita, ad Aldo Montano, ex schermitore e da poco reduce da Tokyo 2020 con cui è stato fin da subito accomunato per chiare ragioni, da una grande passione per lo sport.

Tra i concorrenti infine, si segnala anche il noto attore di Centrovetrine Alex Belli che ha cercato fin da subito di far sentire a suo agio il nuotatore.