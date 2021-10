Gf Vip, Manuel e Lulù, sospetti degli utenti: macchinazione dietro ai loro comportamenti?

Manuel e Lulù sono finiti nel mirino del popolo del web, con molti utenti che hanno avanzato un terribile sospetto sulla coppia. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 8 ottobre con l’ottava puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié. Proprio i due inquilini della casa più spiata d’Italia sono finiti di recente nel mirino del popolo del web, con molti utenti che hanno avanzato un terribile sospetto sulla coppia.

Ecco cosa è successo.

Manuel Bortuzzo, le dichiarazioni di Lulù

Tra i protagonisti più seguiti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo è finito al centro dell’attenzione per via del suo rapporto con la principessa Lulù. Proprio di tale rapporto si è parlato anche nel corso dell’ottava puntata del reality. Le donne della casa sono state isolate in salone, con Manila Nazzaro che ha spiegato come a suo avviso i due “hanno due scale di valori diverse (…) Manuel ha altri valori e bisogna rispettarlo e fare un passo indietro”.

Il conduttore ha quindi chiamato Lulù in confessionale, con la principessa che ha ammesso: “Stare con lui per me è un momento di spensieratezza. Non penso che io lo stia costringendo, ma lui mi ha detto che vorrà provare questa situazione con me”. Alfonso Signorini ha quindi commentato: “Vedo che lo pressi molto di meno (…) Il fatto che ti trattieni è giusto”.

Manuel Bortuzzo, il rapporto con la principessa

Un rapporto, quello tra Manuel e Lulù che sembra non decollare, ma anzi attirare su di sé qualche sospetto. Sono in molti, infatti, sul web a sottolineare come, a loro avviso, vi siano stati dei cambi improvvisi di atteggiamento da parte del ragazzo dopo aver avuto dei confronti con lo staff del programma in confessionale. Proprio negli ultimi giorni, ad esempio, Bortuzzo sembrava convinto di voler porre fine al rapporto con la principessa.

Nel corso di una chiacchierata con Aldo Montano, infatti, Bortuzzo ha confessato di non volere una storia all’interno della casa e di aver compreso che lui e la Selassié si trovino su mondi e frequenze diverse. Il noto campione ha quindi consigliato a Manuel: “Dille quello che pensi con l’educazione che hai. Lei è molto dolce e sensibile, però è giusto che tu pensi a quello che è meglio per te“.

Manuel Bortuzzo, i sospetti del popolo del web

Ma non solo, Manuel Bortuzzo ha anche sottolineato di non essere una coppia con Lulù. Proprio mentre il giovane sembrava pronto a chiudere il rapporto con Lulù, però, è successo qualcosa di inaspettato. Mentre stavano chiacchierando in disparte, infatti, il ragazzo le ha dato un bacio. Una scena che non è passata inosservata, con molti utenti che sui social hanno avanzato teorie di vario genere.

In particolare in molti ipotizzano che siano gli autori del programma a fare pressione su Bortuzzo affinché continui la storia con Lulù. Allo stesso tempo, diversi utenti sottolineano come sia giusto che rifiuti, nel caso in cui non intenda avere una storia. Il flirt tra Manuel e Lulù è forse frutto di una macchinazione da parte degli autori del GF Vip? Un interrogativo, questo, che ormai da settimane si pongono molti telespettatori e a cui, forse, non troveremo mai una risposta.