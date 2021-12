GF Vip, Manuel su Lulù: “Lei esplode e io implodo”

Nel corso della ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 10 dicembre con la ventiseiesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié. Ecco cosa è successo.

Manuel, il rapporto con Lulù

Tra i protagonisti più seguiti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo è finito al centro dell’attenzione per via del suo rapporto con Lulù. Dopo un periodo lontani, i due, complice anche una crema rassodante, si sono riavvicinati. I due, infatti, si sono chiariti, ma non solo, si sono anche scambiati un bacio che ha attirato in poco tempo l’interesse del popolo del web.

Manuel, riavvicinamento con la principessa

Un riavvicinamento, quello tra Manuel e Lulù, che ha destato inevitabilmente interesse, soprattutto per via di alcune parole utilizzate da Bortuzzo. Quest’ultimo, infatti, ha affermato: “Tante volte ho sbagliato io, invece che affrontare il problema con amore lo affrontavo con nervosismo, tante volte sarebbe bastato prenderti e abbracciarti. Forse la cosa più bella è che nonostante tutto sei ancora qua”.

Manuel, la ventiseiesima puntata del GF Vip

Proprio del rapporto tra Manuel e Lulù si è parlato nel corso della ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip. Interpellato dal conduttore, commentando la clip sulla crema rassodante, Bortuzzo ha dichiarato: “Quello è stato un momento in cui ci siamo ritrovati e capiti. Per rispetto a una mia idea ho giudicato un atteggiamento che ho anche io lei esplode e io implodo, quando invece bastava dell’amore”.

Lulù, dal suo canto, ha commentato: “Per lui provo dei sentimenti molto forti, ovviamente sono molto felice e questo mi basta”.