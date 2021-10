GF Vip, Manuel su Lulù: “Non mi sono stancato di lei, ho solo bisogno di tempo”

Nel corso della sesta puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 1 ottobre con la sesta puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié, meglio conosciuta come Lulù. Ecco cosa è successo.

Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip

Nel corso della prima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia Manuel Bortuzzo. Giunto di fronte alla porta rossa, Bortuzzo ha affermato: “Sogno un mondo di pari opportunità per chiunque. Un mondo che abbia un punto di partenza uguale per tutti. Magari non cambierò io il mondo ma tutto questo credo sia un piccolo grande inizio, godetevi lo spettacolo. Sogno la normalità alla pari di tutti. Uscito da qui inizia una vita nuova, non vedo l’ora”.

Manuel Bortuzzo, la sesta puntata del GF Vip

Tra i protagonisti più amati e seguiti della sesta edizione del reality, Manuel Bortuzzo è finito al centro dell’attenzione per via del suo rapporto con la principessa Lulù. Proprio di tale rapporto si è parlato, infatti, nel corso della sesta puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il conduttore ha mandato in onda un video in cui Lulù sembra gelosa di Sophie Codegoni.

In un confessionale, quindi, Bortuzzo ha spiegato: “Io ho bisogno dei miei spazi. Io non devo privarmi di stare con gli altri per una cosa sua”.

In seguito Alfonso Signorini ha interpellato Bortuzzo, con quest’ultimo che ha affermato: “Ormai sono un paio di anni che ho cambiato le priorità di vita. Mi prendo del tempo per me stesso. Faccio le cose con calma, quando voglio che siano fatte bene.

Voglio avere il tempo per pensare e conoscerci. Non mi sono stancato di lei, ho semplicemente bisogno di rispettare i miei momenti“.

Manuel Bortuzzo, le parole di Lulù e Sophie

A quel punto Lulù ha sottolineato di aver capito e che la sua gelosia scaturisce dalla sua insicurezza: “Cerco attenzioni perché tante persone mi hanno fatto del male, ho tante insicurezze che vorrei non avere. Vorrei essere più matura, ci sto lavorando”. Sull’argomento è intervenuta anche Sophie Codegoni, che ha colto l’occasione per sottolineare: “Non sono una sfascia coppie, rispetto Lulù e Manuel, non mi permetterei mai. Ho giurato sulla mia mamma”.