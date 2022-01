La Marchesa d'Aragona ha commentato il Grande Fratello Vip, sottolineando che senza Alex Belli, Soleil sembra "tappezzeria sbiadita".

GF Vip, Marchesa d’Aragona: “Soleil? Tappezzeria sbiadita”

La Marchesa d’Aragona è sempre stata molto sincera e schietta nei suoi giudizi.

Su ilsussidiario.net ha deciso di commentare il Grande Fratello Vip, in modo particolare Soleil Sorge e i personaggi che ruotano intorno a lei, come Delia Duran, che secondo la Marchesa era prevedibile potesse entrare nella Casa. “Pregusto già le avances scontate di Alessandro Basciano ‘il tentatore’ e le piccole ‘rappresaglie’ tra Delia e Soleil Sorge, che dopo l’uscita di Alex Belli è diventata ancor più incolore e insapore… Tappezzeria ‘sbiadita’” ha scritto la Marchesa.

GF Vip, Marchesa d’Aragona: “Ricominceranno caroselli già visti e rivisti”

La Marchesa d’Aragona è convinta che l’ingresso di Delia Duran porterà un po’ di scompiglio, ma purtroppo nulla di nuovo. “Ricominceranno i ‘caroselli’ già visti e rivisti, che inesorabilmente riporteranno Alex nella Casa e tutto sommato meno male, visto il ‘piattume’ e la assoluta mancanza di appeal dei concorrenti” ha dichiarato la donna. Il centro del Grande Fratello Vip di quest’anno sembra essere sempre e solo Alex Belli, come anche molti utenti del web hanno sempre sottolienato.

GF Vip, Marchesa d’Aragona: “Torna Alex”

Secondo la Marchesa i concorrenti non hanno abbastanza carattere e senza Alex Belli tutto è diventato molto noioso. “Insomma, Adorati miei, non lo avrei mai detto, ma lo ammetto… Mi mancano ‘le cento telecamere’ di Alex! In fin dei conti, spendeva tutto se stesso per farci sorridere e ci riusciva benissimo! ‘Torna Alex, ‘sta Casa aspietta a te!'” ha dichiarato la Marchesa.