Gf Vip, Marco Bellavia potrebbe non aver abbandonato il reality volontariamente: cosa sappiamo

Da quando Marco Bellavia ha abbandonato la casa il Gf Vip, il reality è stato messo sotto accusa: si è allontanato di sua volontà?

L’abbandono di Marco Bellavia dalla casa del Grande Fratello VIP è stato oggetto di accusa da parte dei molti telespettatori e utenti sui social che si sono schierati compatti nei confronti dell’ex volto di bim bum bam.

Ad ogni modo, allo stato attuale non apparirebbe chiaro il motivo che avrebbe spinto Bellavia a lasciare il reality ad appena due settimane dall’inizio.

Se è vero che la depressione e in linea generale il malessere mentali, sono stati fin da subito un ostacolo difficile, è altrettanto vero che il complicato rapporto con gli altri coinquilini della casa, non ha fatto altro che acuire la situazione. Eppure a questo punto ci chiede: potrebbe Marco Bellavia aver davvero lasciato il reality volontariamente?

Mi risulta che il ritiro di Bellavia al #GFVip non sia una scelta del concorrente. E se è vero, come è vero, che condivido in pieno la decisione, è altrettanto vero che deve risponderne chi ha valutato la situazione (per me serissima) e permesso l’ingresso del concorrente (1/2) — Davide Maggio (@davidemaggio) October 1, 2022

Marco Bellavia, l’abbandono reality non sarebbe avvenuto di sua spontanea volontà

A ragionare su questo punto è stato Davide Maggio che ha ipotizzato che Marco Bellavia non ha lasciato il cast per sua decisione: “Mi risulta che il ritiro di Bellavia non sia una scelta del concorrente. E se è vero, come è vero, che condivido in pieno la decisione, è altrettanto vero che deve risponderne chi ha valutato la situazione (per me serissima) e permesso l’ingresso del concorrente”, è quanto si legge nel tweet.

“Deve risponderne chi ha valutato l’ingresso del concorrente”

Davide Maggio ha sottolineato che, se tale ipotesi, precedentemente avanzata dovesse trovare conferma, la responsabilità spetterebbe a chi ha permesso a Bellavia di fare parte del cast, un errore dunque che potrebbe essere stato fatto a monte in fase di casting. Ciò avrebbe fatto sì che il tutto degenerasse progressivamente.

Da una parte gli autori che non sarebbero stati in grado di valutare correttamente l’idoneità di Bellavia alla partecipazione al Gf Vip, dall’altra i concorrenti non hanno mai veramente compreso i problemi che il loro coinquilino stava vivendo.

“Vergognatevi”

Ed è statonei confronti dei concorrenti che Davide Maggio ha rivolto critiche particolarnente dure: “Detto questo, prenderei anche dei provvedimenti seri nei confronti di quegli squallidi coinquilini che, in nome di questa fottuta ricerca della clip, hanno preferito scagliarsi contro questo poveretto anziché comprendere e aiutare. Vergognatevi”.