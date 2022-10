GF Vip, Marco Bellavia vuole la squalifica di un concorrente: “Dopo quello che ho visto…”

Marco Bellavia si è sfogato contro un volto del GF Vip e ha chiesto che la produzione dello show prenda provvedimenti.

Marco Bellavia è intervenuto via social chiedendo la squalifica di un volto del GF Vip. La sua richiesta verrà ascoltata dalla produzione del programma?

Marco Bellavia chiede la squalifica di un concorrente

Marco Bellavia ha lasciato la casa del GF Vip dopo aver subito quello che molti hanno definito bullismo da parte degli altri concorrenti.

Nei giorni scorsi Nikita Pelizon si è trovata a vivere una situazione simile e nella casa di Cinecittà c’è chi, come Elenoire Ferruzzi, ha persino ipotizzato che l’influencer portasse sfortuna. Simili affermazioni hanno messo in allerta Marco Bellavia, che attraverso un post via social ha chiesto che la produzione del programma prenda al più presto provvedimenti contro la Ferruzzi per il suo comportamento.

“Dopo quel che ho visto al Gf Vip voglio sbilanciarmi e consigliare che Elenoire Ferruzzi venga squalificata.

Il RISPETTO è la prima regola di una convivenza tra individui…”, ha scritto Bellavia, e ancora: “Meno male che dovevano fare qualcosa di costruttivo… Sputare ridere di altri e bullizzare non è proprio quello che intendevo”.

Sui social in tanti si sono detti d’accordo con lui e da giorni continuano a impazzare le polemiche contro Elenoire per alcune frasi da lei pronunciate all’interno del reality show. La produzione del programma prenderà provvedimenti nei suoi confronti?

Le frasi contro Nikita

Nelle scorse ore Elenoire Ferruzzi ha criticato anche l’aspetto estetico di Nikita e ha dichiarato: “Ma se tu mi pesti la coda e fai apposta a mettere gli occhi sulla cosa sulla quale li ho messi io, ti rovino. Ma vai a rifarti quel naso che sembri Pippo Franco. Perché ci prova e punto”, ha dichiarato. In tanti sono in attesa di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.