GF Vip, Maria Monsè mostra delle prove per sbugiardare Carmen Russo

Dopo le accuse di Carmen, Maria Monsè ha deciso di portare delle prove a Pomeriggio Cinque sbugiardare la ballerina.

Carmen Russo nelle ultime settimane di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip aveva accusato Maria Monsè di essersi autoinvitata al suo matrimonio. Ovviamente la showgirl non ci è stata e di fronte a quest’accusa è andata su tutte le furie.

Motivo per il quale ha poi affermato di essere in possesso di tutte le prove per sbugiardare Carmen ed Enzo Paolo.

Le prove di Maria Monsè per sbugiardare Carmen Russo

Così ieri a Pomeriggio 5 le suddette prove sono state rese pubbliche da Maria: si tratta di alcuni screenshot di una chat Whatsapp, di alcune foto e della promessa di portare dei tabulati telefonici.

“Non ci sto a passare per pazza che mi invento le cose, non mi sono mai autoinvitata al loro matrimonio. Barbara ho le prove, i tabulati telefonici e i backup di Whatsapp. Vi mostro i messaggi in cui Enzo Paolo mi ha invitata al matrimonio. Se non fosse che Whatsapp mi si è disinstallato, avrei anche la cartolina di invito che mi ha inviato per chat, purtroppo vi mostro soltanto i messaggi”.

Maria Monsè e le foto in compagnia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi

É agguerrita e decisa Maria Monsè che aggiunge:

“Ho altre prove, delle foto che dimostrano che dico la verità. In queste immagini si vede Carmen Russo alle mie sfilate e ai miei eventi, dove veniva perché voleva ricambiare il favore che io facevo a lei. Guarda bene questa, in questa foto si vede Carmen e la Marchesa alla presentazione del mio calendario”.

Non contenta:

“Vi spiego, Carmen Russo ed Enzo avevano bisogno di alcuni vip al matrimonio e così sono andata. Loro sono venuti a tutti i miei eventi, l’hanno fatto perché io avevo fatto loro il favore di presenziare al matrimonio. Che poi al matrimonio c’erano pochi personaggi, cioè io, Beppe Convertini e poi a mezzanotte è arrivata Valeria Marini. Io sono stata l’unica con Beppe ad accettare, sono stata gentile. Tanto che lei è venuta dopo alle mie cose, perché ha capito che giustamente io ero andata da lei e così doveva ricambiare”.

Maria Monsè: “Io non sono un’imbucata”

Quindi, c’è da chiedersi: come mai Carmen e suo marito negano questa verità?

“Questi non dicono le cose come stanno. Io non sono un’imbucata, ma nel modo più assoluto. Enzo mi ha proprio chiamata. Loro avevano la necessità di avere dei vip tra gli invitati”.

Per sapere come risponderà a queste prove Carmen bisognerà attendere, perchè finora la ballerina, dopo la messa in onda di Pomeriggio 5, è rimasta in silenzio.