GF Vip, Martina Nasoni consiglia Daniele su Oriana: "Fai un passo indietro"

Appena i riflettori della diretta del GF Vip si sono spenti, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si sono appartati per parlare di Oriana Marzoli.

La “ragazza dal cuore di latta” ha consigliato all’ex fidanzato di fare un passo indietro.

Martina Nasoni non ha alcun dubbio: Oriana Marzoli non è la ragazza giusta per Daniele Dal Moro. Dopo la fine della puntata del GF Vip, i due ex fidanzati si sono ritrovati a parlare e la bella venezuelana è stata al centro del loro discorso. La “ragazza dal cuore di latta” ha dato un consiglio al Vippone: fare un passo indietro rispetto alla frequentazione con la bella venezuelana.

Le sue parole, neanche a dirlo, hanno alzato un polverone tra i fan degli Oriele.

Martina ha dichiarato:

“Mi dispiace vederti così sai?! Però io dico, se sei consapevole di questa cosa fai un passo indietro e basta. Ti risparmi un sacco di rotture, ti risparmi di passare per una persona che non sei, ti risparmi delle attenzioni da una persona che non ti convince troppo. Se lei non ti convince, non ti convince! Tanto le persone non cambiano, lei non cambia. Sai cos’è che non ti porta a fidarti di questa persona? Secondo me tu sai che non potrai mai essere compreso da lei su determinati punti di vista. Guarda che è una roba importante questa. Nel senso, tu sai quanto sei stato male e non lo possono capire tutti. Ok alleggerirti e farti sentire spensierato. Ma allo stesso tempo è importante che una ragazza abbia una sensibilità rara per capirti. Puoi solo dirle ‘tesoro mio non c’è niente di sbagliato in te, però non andiamo’. Porta avanti i tuoi pensieri e i tuoi principi. Prima o poi si vede tutto”.