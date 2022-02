Manila Nazzaro e Miriana Trevisan si sono scambiate dei messaggi in codice, ma la regia le ha beccate. Cosa stanno nascondendo le due donne?

GF Vip, messaggi in codice tra Manila Nazzaro e Miriana Trevisan: cosa nascondono?

I concorrenti del Grande Fratello Vip sono costantemente sotto gli occhi attenti delle telecamere e ogni loro movimento viene osservato.

Impossibile riuscire a nascondere qualcosa. Manila Nazzaro e Miriana Trevisan ci hanno provato. Le due sono state beccate mentre si scambiavano messaggi in codice. Si sono messe a parlare inizialmente a bassa voce, ma i telespettatori si sono resi conto che stavano combinando qualcosa. Cosa stanno nascondendo?

I messaggi in codice delle concorrenti

Miriana Trevisan ha inviato dei messaggi in codice a Manila Nazzaro. La concorrente ha iniziato a scrivere in aria con il dito e a fare dei simboli.

La Nazzaro seguiva con attenzione i suoi gesti per riuscire a decifrarli. Le due hanno continuato a chiacchierare in questo modo, per non essere capite. Sono poi state interrotte dall’arrivo di Jessica Selassié, che ha fatto notare loro che la telecamera era direzionata in quel punto e le stava riprendendo.

Cosa si stavano dicendo?

Le due hanno subito smesso di mandare messaggi, dopo l’avvertimento di Jessica. Hanno cercato di non essere capite dagli altri concorrenti e dai telespettatori, ma sono state beccate.

Tutti si stanno chiedendo cosa si stessero dicendo e sono emerse varie ipotesi. Probabilmente era un discorso personale o su altri concorrenti. Alfonso Signorini potrebbe decidere di chiedere spiegazioni durante la puntata.