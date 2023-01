GF Vip, Micol ed Edoardo fanno pace: la reazione di Antonella

GF Vip, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi fanno pace: Antonella Fiordelisi non appare troppo contenta.

Dopo la lite infuocata di Capodanno e la discussione del primo dell’anno, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi hanno fatto pace.

Davanti allo sguardo attento dei concorrenti del GF Vip, i due piccioncini si sono scambiati un bacio che ha reso felici tutti tranne Antonella Fiordelisi.

GF Vip: Micol ed Edoardo fanno pace

Al GF Vip, la notte di Capodanno è stata a dir poco disastrosa. Le coppie formate da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi se ne sono dette di tutti i colori. I primi due hanno definitivamente interrotto il loro rapporto, mentre gli altri sono finalmente arrivati alla pace.

Micol ed Edoardo: il primo chiarimento non promette bene

La notte di Capodanno, Micol ed Edoardo hanno discusso ferocemente a causa di una battuta di Tavassi. La Incorvaia non l’ha presa bene perché si è sentita attaccata sul suo essere “donna“. Il Vippone ha giurato sulla nonna e sul cane Tiffany di non volerla più al suo fianco e hanno dormito separati. Il primo dell’anno, Micol ha cercato un chiarimento con lui, ma la discussione si è riaccesa in un lampo.

Micol ed Edoardo: finalmente il bacio

Sia Micol che Edoardo, dispiaciuti per la litigata, hanno chiesto consiglio ai compagni d’avventura. Dopo qualche ora, Tavassi ha fatto il primo passo, si è avvicinato a lei e l’ha abbracciata. Il tutto è andato in scena davanti allo sguardo attento dei Vipponi. Donnamaria e Luca Onestini hanno immediatamente applaudito il bacio, mentre Antonella Fiordelisi ha sgranato gli occhi. L’unica a non essere felice della pace è stata l’ex schermitrice.