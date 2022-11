GF Vip, Micol ha violato il regolamento: provvedimento in arrivo?

GF Vip, Micol Incorvaia ha violato il regolamento: provvedimento disciplinare in arrivo?

Entrata al GF Vip da una manciata di giorni, Micol Incorvaia ha già violato il regolamento. La sorella di Clizia, parlando con Sofia Giaele De Donà ha commesso uno scivolone che potrebbe costarle un provvedimento disciplinare.

GF Vip: Micol ha violato il regolamento

Micol Incorvaia, a distanza di pochi giorni dal suo ingresso al GF Vip, ha già violato il regolamento. La Vippona è entrata in gioco dopo due mesi dall’inizio del reality, per cui sa bene cosa pensano i telespettatori dei vari concorrenti. E’ per questo motivo che potrebbe anche aver deciso di avvicinarsi ad alcuni coinquilini e non ad altri. Non è da ricollegare a questo, però, lo scivolone che ha commesso.

Cosa ha fatto Micol Incorvaia?

Parlando con Giaele, Micol ha svelato cosa pensano i telespettatori su di lei. La Incorvaia, anche se in modo velato, ha fatto capire alla De Donà come è vista da fuori. La Vippona, come vuole il regolamento del GF Vip, è tenuta a non svelare ciò che accade fuori dalla Casa più spiata d’Italia.

GF Vip: provvedimento in arrivo per Micol?

La violazione del regolamento da parte di Micol è stata subito notata dai fan del GF Vip, che hanno inondato Twitter con commenti poco carini.

Alfonso Signorini e il suo staff stanno pensando ad un provvedimento disciplinare? Molto probabilmente, visto che non si tratta di un errore grave e che questa edizione del reality ha già perso tanti concorrenti, la Incorvaia verrà solo richiamata all’ordine.