Gf Vip, Micol Incorvaia risponde a chi l'ha accusata di non lavarsi abbastanza

La sorella di Clizia Incorvaia, Micol, ha risposto a chi le dice di non lavarsi. Su Tavassi: "Non mi aspettavo di trovare uno come lui".

L’esperienza di Micol Incorvaia all’interno della casa del Grande Fratello Vip si è conclusa da qualche settimana e per l’ex vippona è arrivato il momento di affrontare quanti l’hanno criticata per il suo igiene. La sorella di Clizia è poi tornata sulla relazione che è nata con Edoardo Tavassi: “Non mi aspettavo di trovare una persona del genere”.

Gf Vip, Micol Incorvaia replica alle critiche sul suo igiene

Sui social, l’ex gieffina ha spiegato che solitamente si lava in vasca anche per via dei suoi capelli: “Io me li lavavo i capelli ovviamente. Mi avrete visto poche volte fare la doccia perché di solito andavo in vasca. Poi io ho i capelli grassi e già dopo un giorno sembrano sembrano sporchi. Per questo ogni tanto tamponavo con la cipria. Mai detto di mettermi la cipria per non lavare i capelli”.

“Tavassi? Non mi aspettavo di trovare uno come lui”

Non ultimo Micol Incorvaia ha rassicurato i suoi fan riguardo al suo legame con Edoardo Tavassi. Il loro amore – come in molti sapranno – è nato davanti alle telecamere del Gf Vip: “Il fatto che io non sia presente dal punto di vista ‘social’ non significa che io non lo sia nel mio privato”, quindi ha osservato: “Non mi aspettavo di trovare una persona del genere nella casa, ma mai nella vita, figuriamoci al Grande Fratello”.