GF Vip, Micol Incorvaia sbugiarda Edoardo Donnamaria: il loro rapporto non è stato quello descritto dal Vippone.

Micol Incorvaia, durante una delle tante pubblicità del GF Vip, ha sbugiardato Edoardo Donnamaria. Il rapporto tra loro non è stato quello descritto dal Vippone, visto che si sono sentiti spesso fino a qualche tempo fa.

GF Vip: Micol sbugiarda Edoardo

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Micol Incorvaia ha approfittato di uno stacco pubblicitario per sbugiardare Edoardo Donnamaria. Mentre Antonella Fiordelisi era in confessionale per parlare del confronto con l’ex fidanzato, la sorella di Clizia e l’ex volto di Forum si sono messi in giardino per parlare un po’. E’ a questo punto che Micol ha smascherato Edoardo.

Le parole di Micol sulla frequentazione con Edoardo

Micol, che non accetta che Edoardo abbia definito il loro rapporto una “frequentazione durata pochi giorni e archiviata definitivamente“, ha tuonato:

“Non penso che tu abbia bisogno di modificare le cose. Quando non c’ero hai parlato con lei di me e l’ho visto nelle clip. Le cose che hai detto non stanno esattamente come le hai spiegate tu. A me sembra che tu abbia minimizzato comunque. Hai detto ‘io con lei sono stato 3 volte, massimo 5 giorni, una volta quando è capitato’. No bello non è andata così. Perché io ti voglio ricordare che fino a… vabbè dai è meglio che non parlo”.

La Incorvaia ha fatto di tutto per tacere, ma vedendo l’atteggiamento disinteressato di Edoardo ha perso le staffe e ha vuotato il sacco.

GF Vip: Micol vuota il sacco

A questo punto, Micol si è tolta qualche sassolino dalle scarpe:

“Ad esempio quando mi hai chiesto di venire in vacanza a trovarti d’estate. Dai sinceramente. Forse tu le cose le dimentichi, ma io ricordo. Poi vabbè che sei stato tu a chiudere. Io ho pure i messaggi. Almeno hai avuto il coraggio di dirle che ci siamo voluti bene. Ma poi anche durante il giorno nemmeno mi calcoli. Se per sbaglio rimaniamo soli scappi. Lei può fare tutto e tra noi non può esserci un abbraccio. Se lei guarda con quegli occhi l’ex va benissimo, noi invece non possiamo guardarci altrimenti sembra chissà cosa. Antonella usa due pesi e due misure e se sta bene a te allora va benissimo. Poi vabbè a lei piace fare la parte. Perché sa benissimo che io non ho interesse nei tuoi confronti e in diretta invece mi stuzzica e attacca”.

Come reagirà Antonella quando scoprirà il misfatto? Lo scopriremo continuando a seguire il GF Vip.