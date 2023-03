GF Vip, Milena e Oriana beccano Donnamaria e Antonella durante l'intimità

Milena Miconi e Oriana Marzoli hanno pizzicato Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi durante l’intimità. Il racconto agli altri concorrenti del GF Vip è esilarante.

Milena e Oriana beccano Donnamaria e Antonella durante l’intimità

Dopo l’ultima puntata del GF Vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono ritrovati anche da un punto di vista intimo. A causa dell’astinenza degli ultimi tempi, i due non sono sono riusciti a resistere alla tentazione e si sono abbandonati alla passione in camera da letto, mentre in stanza c’erano altri concorrenti. Ad assistere al tutto, Milena Miconi e Oriana Marzoli, che il giorno dopo hanno raccontato la scena ai coinquilini.

Il racconto di Milena e Oriana

Milena, davanti a Luca Onestini e altri concorrenti, ha esclamato:

“Edoardo e Antonella ieri sera… Che ridere! Come che hanno fatto? Hanno fatto l’amore! Oriana mi ha urlato di guardare e io mi sono alzata. No vabbè, nella stanza rossa. Con le luci accese, sotto la coperta… I movimenti erano una cosa… Sta coperta che faceva…”.

Oriana boccia la performance di Edoardo

Onestini, divertito dal racconto, si è rivolto a Oriana e ha chiesto: “Amore, ma il voto da quello che hai visto?“. La Marzoli, mimando la performance di Antonella e Donnamaria, ha replicato: