Brutta crisi al GF Vip per Milena Miconi.

In piena notte, si è svegliata di soprassalto e ha confessato di voler abbandonare la Casa più spiata d’Italia.

Notte difficile al GF Vip per Milena Miconi, che intorno alle 3 si è svegliata all’improvviso e ha avuto una bruttissima crisi. La Vippona ha ammesso che, dopo sole due settimane dal suo arrivo, ha raggiunto il limite e vuola abbandonare la Casa.

A consolarla Antonino Spinalbese e Wilma Goich.

Milena ha dichiarato:

“Non posso andare avanti così dico davvero. Mi mancano anche i miei figli, non ce la faccio senza vederli. Poi stare chiusa qui dentro in questa situazione. Io non c’entro nulla in questo contesto, non c’entro nulla qui dentro. Ragazzi non riesco, ognuno è fatto a modo suo io sono arrivata al limite. C’è chi viene qui e gli fa bene, chi si libera di qualcosa, chi riesce ad esprimersi, io non riesco. Io non riesco, non riesco a superare questa cosa non ce la faccio. No Antonino non riesco, sto impazzendo. Non sto bene, mi sento un topo in gabbia”.