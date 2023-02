GF Vip, Milena imita Nikita: scoppia la polemica

Il GF Vip Game Night ha visto andare in scena un’imitazione che ha alzato un grande polverone.

Milena Miconi ha vestito i panni di Nikita Pelizon e i fan della bella triestina non hanno per niente apprezzato la cosa.

GF Vip: Milena imita Nikita

Dopo l’imitazione di Nicole Murgia, che ha vestito i panni di Oriana Marzoli, al GF Vip è andata in scena un’altra clip degna di nota. Questa volta è stata Milena Miconi ad entrare nelle vesti di un’altra Vippona, ovvero Nikita Pelizon. Con tanto di parrucca celeste, trucco identico e mega peluche, l’attrice si è calata perfettamente nella parte.

Milena imita Nikita: la polemica nasce in un lampo

Milena, nei panni di Nikita, ha tirato in ballo gli unicorni, la “vecchia mietitrice” e il suo voler aiutare gli altri a tutti i costi. Il tutto a patto che ci siano le telecamere, così può “clippare“. A far da contorno all’imitazione, anche frasi iconiche come “che ridere” e “adoro“. In un lampo, i fan della Pelizon hanno alzato un polverone assurdo, arrivando perfino a chiedere la squalifica della Miconi.

Milena imita Nikita: interviene lo staff della Pelizon

Davanti alla polemica alzata dai fan di Nikita, lo staff della Pelizon si è visto costretto ad intervenire. Via social, ha chiarito che l’imitazione di Milena è stata “di pessimo gusto“, ma l’avvocato della Vippona ha chiarito che non si tratta di “diffamazione“, ma di “satira“.