Gf Vip, Milena Miconi ritornerà presto nella casa: l'annuncio di Signorini

Nelle scorse ore l’attrice e concorrente Milena Miconi aveva dovuto abbandonare la casa in via temporanea per assistere al funerale del manager Alessandro Lo Cascio, scomparso prematuramente a 52 anni.

Nel corso della diretta Gf Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato che a breve potrà rientrare nella casa.

Gf Vip, Milena Miconi tornerà presto nella casa. Signorini: “È in quarantena”

Alfonso Signorini ha annunciato così il ritorno ormai prossimo di Milena Miconi nella casa del Grande Fratello Vip: “Dobbiamo dire che Milena ha dovuto lasciare improvvisamente la casa per un grave lutto che l’ha colpita, ma tornerà presto da voi ed è già in albergo, in quarantena, per fare il suo ritorno nella casa.” Il conduttore e direttore di Chi ha poi volto un pensiero al manager scomparso, mostrando la vicinanza ai familiari: “Siamo davvero vicini, non solo a Milena ma anche alla famiglia di Alessandro, naturalmente, che abbracciamo con grande affetto”.