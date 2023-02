Gf Vip, Mimmuzza dà una seconda possibilità ad Attilio: "Dovrà scalare una vetta"

Attilio e la sua “Mimmuzza”, come la chiama affettuosamente l’ex mezzobusto del Tg1, sono stati lontani per diversi mesi, una lontananza resa ancora più difficile dalle incomprensioni che ci sono state tra i due, specie dopo l’ingresso di Sarah Altobello con la quale Romita si era molto avvicinato.

Ora però per Romita è arrivato il momento di affrontare Mimma. La donna gli ha scritto una lettera dai toni decisi, ma comunque commovente.

Gf Vip, Attilio Romita torna in studio: Mimma gli darà una seconda possibilità

Mimma ha messo, però ben chiaro una cosa: per Attilio non sarà facile mettere le cose apposto e dovrà riconquistarla. Nulla toglie che gli verrà data una seconda occasione: “Sono convinto che ce la farò” ha risposto di rimando Romita.

“Deve dimostrarmi di essere l’Attilio di prima e non l’irriconoscibile giocatore di reality che crea scompiglio.

Per riconquistarmi deve scalare una vetta complicata, ma chi sono io per negare una seconda possibilità? Per concludere tutti gli inviti fuori dal programma sono sempre bene accetti. Il resto non fa per me.”

Attilio: “Lei era molto provata”

Attilio ha risposto raccontando cosa ha provato nel momento in cui è tornato a casa: “L’ho trovata molto provata: è stata mortificata, offesa, aggredita e alcuni avvocati si sono affacciati per offrirle il loro servizio legale per querelarmi”.

Ha infine concluso: “Mimma è rimasta scossa da dopo l’ingresso di Sarah Altobello, ha visto scene che le hanno posto questo problema: ‘A che giorno sta giocando Attilio?’ Non ha mai pensato di non farmi entrare in casa”.