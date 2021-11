Nicola Pisu prova a scusarsi con Miriana Trevisan, ma tra i due qualcosa si è rotto: "Non vedo la mia vita con lui"

Un’intenso dialogo tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu è stato al centro della diciottesima puntata del Grande Fratello Vip. Tra scuse e chiarimenti, un punto è chiaro: Miriana non vede la sua vita con lui.

Tensione tra Miriana e Nicola

Ancora protagonisti Miriana Trevisan e Nicola Pisu nella diciottesima puntata del Gf Vip.

La divisione tra i due è chiara, rinforzata ancora di più dopo il precedente incontro in cui Nicola si è rivolto in malo modo alla showgirl. Insomma qualcosa si è rotto tra i due, e la conferma è arrivata dall’ennessimo incontro che hanno avuto. Lui ha provato a riavvicinarsi, scusandosi con lei, ma dall’altra parte c’è stato un muro, tanto che ormai si fa fatica a parlare di coppia.

Le scuse di Nicola a Miriana Trevisan

“Mi dispiace molto per quello che è successo la scorsa settimana e le ho chiesto anche scusa, però mi sono sentito preso in giro” così Nicola Pisu ha iniziato il suo discorso. “Posso capire che in questo momento non voglia che io resti. Io sono innamorato di lei, quindi ho reagito in questo modo e me ne vergogno”. L’uomo ha tolto ogni filtro, affermando anche che la sua vita, al di fuori della Casa, la vede insieme a Miriana.

Miriana: “Non vedo una mia vita con Nicola”

Decisamente più freddo è stato l’approccio di Miriana Trevisan che rimane fedele alla sua linea: da Nicola vuole prendere le distanze. Un ipotetico futuro al di fuori della Casa, infatti, per lei non esisterebbe. “Io non vedo una mia vita con lui -afferma-. Non è stata solo quella sera, sono stati due giorni di rabbia, io gli avevo detto che avrei preso delle distanze, lui non mi parlava più e io non capivo.

Io ti ho sempre detto tutta la verità, anche io mi sono data un’opportunità da donna, anche io sono normale -continua la showgirl-. Dopo che ho visto la tua rabbia ti ho detto ci vediamo come amici, ma non sono una veggente, ho imparato a dire dei no assoluti“. Insomma, forse c’è bisogno di tempo per calmare le acque tra i due. La pensa così Nicola: “Non penso che due litigi possano essere un problema, è anche un modo per conoscersi”