GF Vip, Miriana Trevisan preoccupata per la guerra in Ucraina: la previsione della showgirl è esatta.

Al termine dell’ultima diretta del GF Vip, Miriana Trevisan ha parlato con alcune compagne d’avventura della guerra in Ucraina. L’ex ragazza prodigio di Non è la Rai sente che la situazione sta precipitando.

Miriana preoccupata per la guerra in Ucraina

Il 24 febbraio 2022, quando tutto il mondo si è svegliato con la terribile notizia della guerra in Ucraina, anche i concorrenti del GF Vip sono stati messi al corrente della cosa. Al termine dell’ultima diretta, Miriana Trevisan, che ha sempre ammesso di avere doti da sensitiva, si è confidata con alcune amiche, dicendosi preoccupata perché la situazione sta precipitando. Manila Nazzaro, che in puntata ha ricevuto la sorpresa dell’amica Valeria Graci, ha replicato:

“Avete visto cosa mi ha detto Valeria? Sì che devo essere più tranquilla e ricordarmi che sono in un gioco, perché invece fuori la situazione è drammatica. Ha detto parole forti e ho subito capito. Lei si riferisce al fatto che non mi faccio scivolare le cose addosso e mi ha visto così abbattuta. Per questo mi ha dato quel messaggio sul fuori. Raga è un disastro, è stata una pugnalata quel messaggio”.

La previsione di Miriana Trevisan

Davanti alle parole di Manila, Miriana ha ammesso di avere una brutta sensazione. Ha dichiarato:

“Quella cosa che fuori è dura mi è preso un colpo. Ragazzi è precipitata lo sento. Sì dobbiamo portare leggerezza e mi sembra che lo facciamo”.

Alla previsione della Trevisan ha risposto Delia Duran, che ha ammesso:

“Noi non sappiamo quanto può essere grave, per questo dobbiamo portare un po’ di spensieratezza. Dobbiamo litigare meno e portare gioia”.

Miriana è la sensitiva del GF Vip

I concorrenti del GF Vip sono stati messi al corrente solo dell’esplosione della guerra in Ucraina, poi non sono stati più aggiornati. E’ per questo che la previsione di Miriana ha colpito i telespettatori. D’altronde, la showgirl non ha mai nascosto di essere una specie di sensitiva. Speriamo solo che la Trevisan si stia sbagliando e che il conflitto si risolva il prima possibile.