Gf Vip, Miriana spiega perché Delia, Soleil e Nathaly sono contro di lei: “Non faccio strategie”

C'è stata aria di tensione all'inizio della puntata del Gf Vip di lunedì 28 febbraio. Miriana ha spiegato perché alcune concorrenti sono ostili con lei.

La puntata del Gf Vip di lunedì 28 febbraio si è aperta con uno scontro tra Miriana Trevisan e tre concorrenti della casa ossia Delia Duran, Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge. Incalzata da Alfonso Signorini, Miriana ha provato a spiegare perché le tre concorrenti hanno un atteggiamento ostile nei suoi confronti: “Non faccio strategie”, ha affermato la showgirl.

Gf Vip, tre concorrenti sono contro Miriana Trevisan

L’ex ragazza di “Non è la Rai”, ha sottolineato di non aver fatto strategie, ma di voler arrivare sinceramente in finale:

“Mi piacerebbe tanto e mi viene un po’ da ridere da questo pulpito, sentendo queste critiche. Non è così, voglio arrivare in finale e non faccio strategie. Mi crediate o no non fa nulla. Gioco di cuore. Ho dato la possibilità a tutte loro, un’apertura. Non l’hanno capita, l’hanno voluta trasformare, non mi interessa.

Arrivata a questo punto sono già felice così, la bontà è fuori moda”.

Le dure critiche di Nathaly: “Non la capisco”

Non sono mancate le critiche da parte di Soleil. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, senza troppi giri di parole, ha affermato: “Miriana ostenta trasparenza, mi baso sui fatti, a me non piacciono i suoi atteggiamenti falsi e ipocriti”. A queste parole si è poi unita anche Nathaly Caldonazzo: “Non la capisco, mi ha accolta bene ma poi ti parla sopra”.

Infine Katia Ricciarelli, fresca di eliminazione e apparsa in studio, ha attaccato Miriana accusandola: “Io sono convinta di avere ragione perchè per ben tre volte sono stata votata da lei di nascosto”.