GF Vip, Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli a letto insieme: nascerà un nuovo amore?

Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli sono stati ripresi mentre erano sotto le coperte al GF Vip 6.

Archiviato il flirt con Nicola Pisu (che ha lasciato la casa del GF Vip alcune settimane fa) Miriana Trevisan è stata ripresa dalle telecamere mentre dormiva con Biagio D’Anelli, e c’è già chi ipotizza lo sbocciare di un nuovo amore tra le pareti della Casa di Cinecittà.

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli

Le telecamere del Grande Fratello Vip hanno ripreso Miriana Trevisan mentre dormiva con Biagio D’Anelli, e c’è già chi tra i fan del GF Vip è pronto a scommettere nella nascita di una nuova liaison all’interno del reality show. Nel video condiviso dai canali ufficiali del programma non si vede molto perché i due erano coperti dalle coperte, ma sono in molti a sperare che presto tra i due possa nascere qualcosa di più che una semplice amicizia.

Miriana Trevisan e Nicola Pisu

Dopo aver avuto un flirt con Nicola Pisu – eliminato alcune settimane fa dal reality show – Miriana Trevisan ha specificato di non voler avere alcuna relazione sentimentale difronte alle telecamere.

Non è chiaro quindi se la showgirl accetterà prossimamente le avance di qualche altro concorrente, e per quanto riguarda Biagio D’Anelli al momento tutto tace.

Tra Miriana e il figlio di Patrizia Mirigliani i rapporti non si sono interrotti nel migliore dei modi e una volta uscito dal programma Nicola Pisu ha specificato di non voler più avere nulla a che fare con la showgirl:

“Non andrei a fare nessuna cena con lei, non ci sarà nessuna cena con Miriana.

Quando dico una cosa è quella. È un discorso chiuso. Non ho la minima intenzione e il minimo piacere di incontrarla”, ha affermato Pisu.

Miriana Trevisan: la vita privata della showgirl

In passato la showgirl ha vissuto un’importante storia d’amore con il giornalista Giulio Cavalli, mentre in precedenza è stata sposata con Pago (padre di suo figlio Nicola). Oggi Miriana Trevisan sarebbe single e ha dichiarato di non essere pronta a buttarsi a capofitto in una nuova storia d’amore: “In questi anni ho frequentato anche uomini di 40 anni ed ero più sveglia io. Io cerco una persona che mi prenda mentalmente”, ha dichiarato all’interno della Casa del reality show.

Intanto al GF Vip in molti si sono scagliati contro di lei per le modalità in cui ha scelto di chiudere con Nicola Pisu e in tanti si chiedono se la showgirl sia stata davvero sincera con il giovane ex concorrente del reality show. Al momento i due sembrano aver archiviato la questione.