GF Vip, Miriana Trevisan e Nicola Pisu passano la notte insieme: il commento di Pago

Al GF Vip, Miriana Trevisan e Nicola Pisu hanno trascorso la notte insieme e sono stati censurati dalla regia: il commento del cantante Pago.

Al Grande Fratello Vip, il rapporto tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu sta diventando sempre più intenso. In merito all’avvicinamento tra i due concorrenti, è intervenuto Pago, ex compagno della showgirl.

GF Vip, Miriana Trevisan e Nicola Pisu passano la notte insieme: esplode la passione

In considerazione delle dichiarazioni recentemente rilasciate da Miriana Trevisan, la concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip avrebbe dovuto mostrare un certo distacco nei confronti del corteggiatore e coinquilino Nicola Pisu.

Nel corso della diretta del programma di venerdì 22 ottobre, infatti, la showgirl aveva affermato: “Se questi post inficiano il rapporto? Da parte mia, sì. Mi disturbano, per questo ho preso certe distanze perché immaginavo che potessero succedere”.

Eppure, nonostante simili considerazioni, pare che la passione abbia infine travolto i due concorrenti.

GF Vip, Miriana Trevisan e Nicola Pisu passano la notte insieme: la censura

Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 ottobre, la regia del GF Vip ha dovuto censurare alcuni momenti condivisi da Mirian Trevisan e Nicola Pisu quando sono stati avvistati alcuni “movimenti insoliti” sotto le lenzuola. I due, poi, dopo aver dormito insieme, hanno avuto una particolare conversazione.

Al risveglio, la showgirl si è rivolta a Nicola Pisu e gli ha chiesto di non raccontare a nessuno quanto avvenuto durante la notte passata insieme, pur non dettagliando cosa sia accaduto. Dal canto suo, il giovane uomo ha acconsentito alla richiesta di riservatezza della donna.

Il progressivo e sempre più intenso avvicinamento tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu è stato commentato da Pago, in occasione della sua partecipazione a Non Succederà Più di Giada Di Miceli, su Radio Radio.

A questo proposito, il cantante ha dichiarato: “Io sono contento per lei: se vedo che sta bene, sono felice. Lei pià che per la differenza d’età è frenata dal fatto che arriva da un periodo molto molto complicato e vuole viversi le storie andandoci coi piedi di piombo. Lei è frenata perché vuole capire bene la persona, non è una che si butta. Ci sono persone che, magari, subito si buttano a capofitto e persone che hanno bisogno di più tempo”.

Inoltre, interrogato sulle parole rivolte da Patrizia Mirigliani a Miriana Trevisan, Pago ha dichiarato: “Non so neanche cosa ha detto, queste cose gossippare dovreste chiederle a lei”.