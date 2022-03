GF Vip, Miriana Trevisan ha scaricato Biagio D’Anelli dopo l’eliminazione? Lo sfogo

Miriana Trevsan ha scaricato Biagio D'Anelli dopo la sua eliminazione al GF Vip? La reazione dell'ex concorrente.

Biagio D’Anelli sarebbe rimasto deluso dal trattamento a lui riservato da Miriana Trevisan dopo la sua eliminazione al GF Vip. La showgirl, infatti, si sarebbe defilata.

Miriana Trevisan: lo sfogo di Biagio D’Anelli

Lo stesso Biagio D’Anelli si è sfogato in merito al trattamento a lui riservato da Miriana Trevisan dopo la sua eliminazione al GF Vip.

L’ex concorrente infatti sperava di poter trascorrere del tempo con la showgirl che, invece, si sarebbe defilata:

“Non ricordava il pin del cellulare. Mi ha detto: “Lascia il tuo numero al mio agente”. Le ho detto che se avesse avuto bisogno io ero in albergo a Cinecittà. Ma non ho ricevuto chiamata”, ha detto Biagio, che dopo l’eliminazione della showgirl si è recato al GF Vip con l’intenzione di parlarle.

Secondo indiscrezioni Miriana avrebbe trascorso la notte a rispondere ai suoi fan via social (e, dunque, sarebbe tornata in possesso del pin del cellulare) e, sempre secondo i rumor, la showgirl avrebbe ricevuto informazioni negative sul comportamento di Biagio fuori dalla Casa e, per questo, avrebbe deciso di troncare di netto il loro legame.

Miriana Trevisan: i dubbi su Biagio D’Anelli

Nonostante la passione sia esplosa tra lei e Biagio al GF Vip, Miriana Trevisan non ha mancato di sollevare dubbi sulla reciprocità del loro sentimento.

In particolare la showgirl ha mostrato di essere in crisi quando Biagio le ha espresso il suo desiderio di un figlio:

“Il fatto è che gli voglio tanto bene, lo amo veramente. Voglio che lui sia felice e abbia ciò che desidera, che si faccia la sua famiglia. Io non posso fare un’altra famiglia, a parte l’età non posso avere un altro figlio. Lui mi ha confessato che vuole un figlio.

E quindi io amando una persona riesco a mettermi da parte. Come faccio a scappare pubblicamente? Che devo fare? Cosa faccio adesso? Ho paura non c’è verso”, aveva ammesso.