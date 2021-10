Gf Vip, Miriana Trevisan ha un malore nella notte e viene chiamato un medico

Miriana si è sentita male nella notte ed è stato necessario l'intervento di un medico. In seguito a uno sforzo eccessivo, avrebbe accusato forti dolori.

Nella casa del Grande Fratello Vip Miriana Trevisan sembra trovare il sorriso (e forse anche le farfalle allo stomaco) al fianco di Nicola Pisu, sempre più vicino alla showgirl. Mentre si gode la spensieratezza del momento, pronta a mettersi in gioco nel reality più seguito (e chiacchierato) d’Italia, per Miriana non sono mancati gli imprevisti.

L’ultimo è stato nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 ottobre, 24 ore dopo la diretta, quando la Trevisan ha avvertio un malore.

Gf Vip, Miriana Trevisan ha un malore nella notte

Nella notte la famosa ex moglie di Pago si è sentita male.

Dopo il dente della Cipriani, un medico è dovuto entrare nella casa del Grande Fratello per soccorrere Miriana Trevisan, che ha avvertito un malore.

Dalla produzione del reality non sono arrivate comunicazioni ufficiali. Durante la notte, la regia ha più volte staccato le inquadrature su Miriana, evitando di riprenderla mentre avvertiva dolori. I fan si sono subito allarmati.

Miriana Trevisan ha un malore nella notte: cos’è successo?

Il malore di Miriana pare sia stato causato da uno sforzo eccessivo, dovuto al sollevamento della cesta della spesa.

Avendo da poco subito un’operazione delicata e in seguito allo sforzo compiuto, la gieffina avrebbe accusato forti dolori per i quali è stato necessario l’intervento del medico.

Miriana Trevisan ha un malore nella notte: come sta la showgirl?

Sebbene i fan più fedeli del Gf Vip siano ancora in attesa di aggiornamenti da parte della produzione e ulteriori comunicazioni sul suo stato di salute, sembra che la situazione nella casa di Cinecittà sia sotto controllo.

Per fortuna, nonostante lo spavento, Miriana Trevisan sta bene.