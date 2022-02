GF Vip, Miriana Trevisan ha un malore: la "Vippona" non riesce a camminare.

Malore per Miriana Trevisan al GF Vip. L’ex ragazza prodigio di Non è la Rai si è sentita male, tanto da non riuscire a camminare. Alcuni concorrenti l’hanno aiutata a tornare in camera e la regia ha deciso di staccare l’inquadratura.

GF Vip: Miriana Trevisan ha avuto un malore

Miriana Trevisan ha avuto un brutto malore, tanto che anche alcuni concorrenti del GF Vip si sono spaventati. L’ex ragazza prodigio di Non è la Rai è andata in confessionale per parlare delle sue condizioni, ma quando è stato il momento di uscire non è riuscita a farlo sulle sue gambe. Non a caso, Jessica Selassié si è avvicinata alla porta del confessionale per farla accomodare su uno dei divani con le rotelle, in modo da trasportarla in camera.

Appena Barù si è reso conto della cosa, ha lasciato la cucina e si è reso utile. Lulù ha esclamato:

“Non riesce a camminare, è stata operata…”.

La regia del GF Vip ha staccato l’inquadratura e ha concesso a Miriana di rimanere in camera senza occhi indiscreti.

Miriana in camera senza telecamere

La Trevisan è stata portata in camera arancione, dove ha potuto riposare senza avere le telecamere puntate su di lei. In un primo momento, visto che la regia ha staccato l’inquadratura, i fan di Miriana sono andati nel panico. Su Twitter piovono messaggi che suonano così:

“Ma per tutti i fan di Miriana, perché la regia censura la stanza arancione? Siamo tutti qui, attendiamo di sapere come sta… cosa ha… se è grave… Miri siamo tutti con te, non mollare”.

I sostenitori della Trevisan si sono spaventati tantissimo, pensando che il suo malore potesse essere collegato all’intervento all’utero che ha subito la scorsa estate. La realtà, però, sembra diversa.

Come sta Miriana Trevisan?

Dopo il malore, Miriana si è pian piano ripresa. Ha trascorso una notte al caldo e quando è tornata a mostrarsi alle telecamere ha spiegato che l’intervento subito all’utero non c’entra nulla con quanto successo nelle ultime ore. Il problema che l’ha colpita ha a che fare con l’alimentazione. La Trevisan, infatti, ha raccontato che diversi cibi mangiati negli ultimi giorni le hanno fatto male.