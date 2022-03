Gf Vip, Miriana Trevisan in lacrime: “Sono sempre in nomination, ci rimango male”

"Tutti che si aspettano da me qualcosa, poi io sono sempre in Nomination. Ci rimango male, mi urlano da una parte e dell’altra", è lo sfogo di Miriana.

Si avvicina l’attesissima finale del Gf Vip e nella casa gli animi si fanno sempre più tesi. Sono stati mesi lunghi e ricchi di emozioni, tra alti e bassi. Nella casa più spiata e chiacchierata d’Italia sono sbocciati nuovi amori.

Lo sanno bene Lulù e Manuel, Miriana e Biagio, Sophie e Alessandro, Federica e Gianmaria, ma sembra esserci del tenero anche tra Jessica e Barù. Non sono mancati gli attimi di passione, come tra Soleil, Alex e Delia. Come ogni anno poi non sono mancati i litigi e le incomprensioni: al Grande Fratello Vip c’è chi proprio non riesce ad andare d’accordo con alcuni coinquilini. A risentirne è Miriana Trevisan, che è scoppiata a piangere e si è lasciata andare a uno sfogo.

Gf Vip, Miriana Trevisan in lacrime: cos’è successo?

Miriana non è mai andata d’accordo con Soleil, con la quale non sono mancati i battibecchi. Lo stesso tra la famosa showgirl e Katia Ricciarelli: tra loro non scorre buon sangue. Tuttavia, per Miriana sono arrivate nuove critiche, dopo gli attacchi di Soleil e non solo.

All’indomani della puntata di giovedì 3 marzo, la giornata è stata difficile per la Trevisan, che si è svegliata in lacrime.

Si è sfogata con l’amica Manila, la quale ha sottolineato: “Basta sentirti in colpa per le aspettative degli altri. Un po’ di leggerezza, andiamo oltre. Vuoi passare i prossimi giorni a piangere?“.

Le parole di Miriana

“Tutti che si aspettano da me qualcosa, poi io sono sempre in nomination. Ci rimango male, mi urlano da una parte e dell’altra. A me e te non ci salva mai nessuno, non è che fanno il discorso al contrario”, è lo sfogo di Miriana.

“Noi ci salviamo e l’unica che mi ha sempre salvato è Delia. Ieri sono state dette delle cose piuttosto imbarazzanti da entrambe, Lulù ma anche Jessica. Non si fanno queste cose con queste modalità. Io mi sento che lunedì sto a casa, ma sono felice così con grande dignità e orgoglio”, ha aggiunto Manila Nazzaro.

La Trevisan ha subito commentato: “A me non piace come si sta comportando Lulù con la sorella. Io ho affrontato tutto qui dentro con gioia, che vieni a parlare di soldi anche no. Qui sono tutte fissate con la finale. Io ho pianto perché è come se avessi tre bambini davanti, che amo tantissimo, ma non posso accontentare tutti e tre. Per me Sophie è importante, l’ho trascurata perché vedevo Lulù più debole. Con me è stato un vessatorio pesante“.