GF Vip, Miriana Trevisan pone un freno su Nicola Pisu: “Oltre questo non riesco”

Miriana Trevisan ha posto un freno alla nascita di una storia d'amore con Nicola Pisu. "Mi fa piacere se mi stai vicino, oltre non riesco".

Nella casa del Grande Fratello Vip non c’è spazio per la nascita di una storia d’amore tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, almeno per il momento. I due nonostante si siano avvicinati molto in questo ultimo periodo, avrebbero alcuni scogli da affrontare, piccole criticità delle quali hanno avuto già modo di parlare durante un confronto avvenuto sabato 16 ottobre.

“Voglio divertirmi, mi fa molto piacere se stai vicino ma oltre questo non ci riesco”, ha affermato la showgirl.

Miriana Trevisan Nicola Pisu, “Voglio divertirmi”

Uno dei grandi scogli che avrebbe dato non pochi pensieri a Miriana Trevisan è stata la grande differenza di età. Si tratterebbe di uno “stacco” di ben 16 anni non semplice da superare. Nicola Pisu ha infatti 32 anni, un’età di molto inferiore se si pensa che il prossimo 8 novembre Miriana di candeline ne spegnerà 49.

Eppure non sarebbe l’età anagrafica a spaventare Pisu: “Però l’età non conta, nel senso che io non ho 18 anni. Lì sarebbe diverso. Così non c’entra”, ha puntualizzato il giovane.

Miriana Trevisan Nicola Pisu, “Non me la sento”

Se Nicola Pisu sembrerebbe pronto ad affrontare una storia d’amore con la showgirl campana, è Miriana a mettere un freno: “Mi fa piacere un certo tipo di avvicinamento ma se vuoi baciarmi non me la sento, per me quella è un’intimità molto forte.

Non me la sento”. Nicola Pisu ha risposto affermando che non gioca solitamente con il cuore delle persone. Le ha quindi chiesto se fosse interessata a lui. Miriana Trevisan ha infine risposto lasciando uno spiraglio a futuri sviluppi, ma che per tutta la durata del Reality non farà ulteriori passi avanti.

Miriana Trevisan Nicola Pisu, l’aereo mandato da Patrizia Mirigliani

A stemperare la situazione è stato però un aereo che è svettato nei cieli di cinecittà proprio sopra la casa del Grande Fratello.

Ad inviare il mezzo è stato nientemeno che la madre di Nicola Pisu Patrizia Mirigliani. “Nichi sei il mio cuore, Tvb mamma”, è stato il messaggio pieno di affetto inviato dalla madre per il figlio.