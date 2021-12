GF Vip, Miriana Trevisan si avvicina a Biagio D’Anelli: “Perché non volevo dormire con Nicola Pisu”

Dopo l’arrivo di Biagio D’Anelli al GF Vip, Miriana Trevisan ha dimostrato di apprezzare particolarmente la presenza del nuovo coinquilino.

In seguito all’ingresso di Biagio D’Anelli all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, la showgirl Miriana Trevisanha dimostrato di apprezzare particolarmente la presenza del nuovo coinquilino.

GF Vip, il rapporto tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu

Uno dei rapporti più discussi che sono nati all’interno della Casa del Grande Fratello Vip è stato quello che ha riguardato Mirian Trevisan e Nicola Pisu.

Quest’ultimo si era descritto come profondamente innamorato della coinquilina nonostante si sia ritrovato più volte a doversi scontrare con le incertezze e i dubbi della donna. Con il trascorrere delle settimane, tuttavia, la possibilità che tra i due nascesse una travolgente love story è infine naufragata, i rapporti sono diventati tesi ed estremamente distaccati e i due si sono, infine, nominati a vicenda in fase di eliminazioni.

A essere buttato fuori dal reality, è stato Nicola Pisu mentre Miriana Trevisan è ancora in gara.

GF Vip, Miriana Trevisan si avvicina a Biagio D’Anelli

Dopo l’eliminazione di Nicola Pisu, Miriana Trevisan aveva ammesso di sentirsi finalmente “libera” senza lo spasimante. Successivamente, però, con il prolungamento del GF Vip fino a marzo e l’ingresso di nuovi concorrenti, la showgirl ha ben presto dimostrato di essere particolarmente felice per la presenza di Biagio D’Anelli, volto abituale del salotto di Barbara D’Urso.

I due concorrenti, infatti, si sono scambiati effusioni, coccole e confidenze sotto le coperte.

In questo contesto, Miriana Trevisan ha ironizzato: “Se ti lamenti di me, ti lascio e vado a dormire sullo zerbino”.

A questo punto, Biagio D’Anelli ha ribattuto con le seguenti parole: “‘Mi piacerebbe corteggiare Biagio perché vicino a lui dormo tranquilla’. È un progetto fantastico. È una cosa bella. Una persona che ti fa dormire tranquilla, secondo me, è una cosa fantastica – e ha sottolineato –. Le inventi tutte pur di abbracciarmi, Trevisan. Sei incorreggibile, guarda.

Sembrava che stavi cadendo da un’altezza impressionante”.

GF Vip, Miriana Trevisan: “Perché non volevo dormire con Nicola Pisu”

Lasciando andare ad alcune confidente mentre si trovava in sauna con Giacomo Urtis, poi, Miriana Trevisan ha ammesso di non voler “assolutamente dormire con Nicola”. La frase è stata commentata dal chirurgo dei vip con la seguente osservazione: “Se non ci volevi dormire, significa che non ti piaceva”.

Miriana Trevisan, allora, ha spiegato: “No dai. Sai perché non ci volevo dormire con Nicola? Era una cosa insicura. Lui era preso e non volevo… sarebbe stato facile per me, no? Pensi che non ho desideri, bisogni? Allora lasciavo andare questa cosa… Non eravamo alla pari e, infatti, avevo ragione. Lui stava soffrendo – e ha aggiunto –. Intanto, Biagio è più adulto, in tutte le cose. Poi, di Nicola, mi dicevano tutti ‘è un bambino’. Poi che non lo dovevo trattare così. Qualsiasi cosa avessi fatto sarebbe stata sbagliata. Tutti dicevano che era un po’ fragile, io lo trattavo da uomo come voleva lui elui soffriva. Io ho detto subito ‘fermiamo ‘sta roba’”.