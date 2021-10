Gf Vip: Miriana Trevisan si sente male dopo la puntata, Nicola Pisu preoccupato

Piccolo malore per Miriana Trevisan dopo la puntata di lunedì 25 ottobre 2021 del Grande Fratello Vip. In camera da letto, la showgirl si è sentita infatti poco bene, coricandosi subito sul letto. Gli altri Vipponi si sono immediatamente preoccupati per lei, mentre Jo Squillo le teneva la mano e provava a farla calmare con un massaggio.

Nicola Pisu, visibilmente preoccupato, dal canto suo è corso a prenderle un bicchiere d’acqua e zucchero.

Miriana Trevisan dopo il confronto con Patrizia Mirigliani

Per fortuna non si è trattato di nulla di preoccupante.

Miriana Trevisan si è infatti ripresa poco dopo, rilassandosi anche in veranda insieme a Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Soleil Sorge. Il suo malessere è stato forse dettato dalla cena consumata in tarda notte o più probabilmente dalle grandi emozioni vissute in puntata.

Ricordiamo infatti che Miriana ha avuto un confronto diretto con Patrizia Mirigliani, madre di Nicola, con il quale la gieffina ha instaurato una relazione piuttosto tormentata. La patrona di Miss Italia ha tuttavia spiegato in diretta di non essere contraria all’eventuale storia tra il figlio e la showgirl, nonostante la grande differenza d’età tra i due.