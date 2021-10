GF Vip, Miriana Trevisan su Nicola Pisu: “È un cuore puro”

Nel corso della decima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 15 ottobre con la decima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Ecco cosa è successo.

Nicola Pisu e Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip

Miriana Trevisan e Nicola Pisu sono sempre più complici e vicini. Proprio nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip hanno sancito il loro feeling in diretta. I due gieffini, inoltre, nel corso della loro permanenza nella casa più spiata d’Italia si sono raccontati, con la Trevisan che ha confessato: “Mi piacerebbe conoscerti fuori da qua, perché sto bene con te […] sento il tuo bisogno di affetto”.

Un rapporto, quello tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, di cui si è parlato anche nel corso della decima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Per l’occasione, infatti, Signorini ha mostrato una clip con alcuni dei momenti più belli dei due, con Nicola Pisu che ha ammesso di provare dei sentimenti per lei. La Trevisan, dal suo canto, ha confermato di essere molto attratta, sottolineando allo stesso tempo di sentirsi frenata per via della differenza d’età.

Nicola Pisu e Miriana Trevisan, il patto con il figlio

“Lui è molto deciso. La qualità che ha lui e che è veramente pulito, sincero, netto. È un cuore puro“, ha quindi affermato la Trevisan. Proprio la concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, inoltre, ha parlato di un patto con suo figlio: “Se a lui piace, allora le cose andranno bene”. Ha quindi raccontato di un trauma passato con un precedente rapporto: “Ha vissuto insieme a noi, ma non succederà più perché non è andata bene”.

Sull’argomento, ovviamente, è intervenuto Nicola Pisu, che a tal proposito ha dichiarato: “Io provo già dei sentimenti forti per Miriana”.

Ma non solo, per Nicola Pisu il sentimento per la Trevisan è il primo sentimento “reale” che prova da tempo. “Provare queste emozioni da lucido è ancora più bello. Con la dipendenza ero molto anestetizzato. Non provavo sentimenti veri, erano sentimenti finti. Adesso è reale, è tutto reale”.

Nicola Pisu e Miriana Trevisan, il punto di vista degli altri concorrenti

A proposito del rapporto tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli ha affermato: “Vengo a cantare l’Ave Maria al matrimonio. All’inizio mi ero un po’ risentita con lei perché negava la storia, ma sono felice se stanno insieme”. Raffaella Fico, a sua volta, ha aggiunto: “Sono felicissima, se entrambi sono predisposti evviva l’amore. Magari, adesso ascoltando Miriana, va fatto step by step. Nicolino si deve tranquillizzare un po’”.