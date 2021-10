GF Vip, Miriana Trevisan su Nicola Pisu: “Non sono innamorata”

Nel corso della tredicesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 25 ottobre con la tredicesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Ecco cosa è successo.

Miriana Trevisan e Nicola Pisu al Grande Fratello Vip

Miriana Trevisan e Nicola Pisu sono sempre più complici e vicini. Proprio nel corso delle ultime puntate del Grande Fratello Vip hanno sancito il loro feeling in diretta. I due gieffini, inoltre, sempre nel corso della loro permanenza nella casa più spiata d’Italia si sono raccontati, con la Trevisan che qualche giorno fa ha confessato: “Mi piacerebbe conoscerti fuori da qua, perché sto bene con te […] sento il tuo bisogno di affetto”.

Nicola Pisu e Miriana Trevisan, la tredicesima puntata del GF Vip

Anche nel corso della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. A tal proposito quest’ultima ha affermato: “La mamma di Nicola mi ha giudicata, perché non si fida di lui? Doveva rivolgersi a lui e non a me.

Loro sono una famiglia pubblica e conosciuta, per me è stata una ferita per me e mio figlio, io da mamma sarei stata più discreta avrei parlato con mio figlio e non colpendo l’altra persona”.

Per poi aggiungere: “Se lui avesse 10 anni in più mi farei meno problemi, ci siamo dati un mezzo bacio ma io sono una persona riservata e a lui ho chiesto riservatezza. Nicola mi piace, è un’anima bellissima, cerco di non fargli male.

Ascolto i compagni che vogliono proteggerlo”. Nicola Pisu, dal suo canto, ha affermato: “Io sto bene, abbiamo avuto un momento di discussione ma ora sto bene. Non avrei mai detto di poter trovare l’amore qui. Sono innamorato perché lo sento, i sentimenti per lei sono veri e sinceri”.

Nicola Pisu e Miriana Trevisan, l’incontro con Patrizia Mirigliani

Sempre nel corso della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, Nicola Pisu ha avuto modo di incontrare la madre Patrizia Mirigliani.

La donna, entrata nella casa più spiata d’Italia, ha quindi affermato: “Io non penso tu sia fesso ma una persona straordinaria e la gente lo sta apprezzando. Sei molto amato dal pubblico. Se io ho mandato quel messaggio che non aveva un destinatario perché era un gioco, l’ho fatto come uno sfogo di una madre, affinché non ci fosse nessuno che si potesse approfittare della tua bontà d’animo. Non era rivolto a nessuno in particolare, abbiamo sofferto per anni, siamo risorti, rinati, e la tua felicità deve dipendere da te stesso”.

Per poi aggiungere: “Quando ho visto le critiche sull’acronimo mi sono chiesta con quale facilità si pensi che le mamme poi debbano essere messe da parte come se fossero usa e getta. Siamo stati insieme 14 anni, ci siamo salvati? Se tu sei felice, innamorato e senti dei sentimenti sono felice per te perché riesci a provarli. Sono qui perché sai che io non mi nascondo, tu sai quanto ho fatto come donna e voglio che il mio ruolo di madre venga rispettato. Non parlo di Miriana perché non mi voglio inserire nella vita di mio figlio, anche per alcune dinamiche che ho visto e che non mi fanno pensare a una stabilità di questa storia. Ho spiegato bene qual è il mio pensiero, la felicità sua è la mia. Non posso giudicare Miriana, non voglio che uno scherzo diventi una roba gigantesca”.

Dal suo canto Nicola Pisu ha dichiarato: “Ti devo chiedere scusa, perchè forse mi sono innervosito. Io sono felice di essere qui, ho trovato degli amici veri”. La Mirigliani ha quindi affermato: “Io ho capito i sentimenti di mio figlio, ma Miriana li prova?”. La Trevisan ha quindi dichiarato: “Io non sono innamorata, provo una grande attrazione”.