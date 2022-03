GF Vip, montepremi finale: quanto guadagnerà il vincitore? Anche gli altri incasseranno qualcosa.

La sesta edizione del GF Vip, la più lunga della storia del reality, sta per giungere a conclusione. Lunedì 14 marzo 2022, Alfonso Signorini proclamerà il vincitore, colui che si aggiudicherà anche il montepremi finale: a quanto ammonta il gruzzoletto?

GF Vip: il montepremi finale

Lunedì 14 marzo 2022 va in onda su Canale 5 la finale del GF Vip 6. Iniziato il 13 settembre 2021, il reality più spiato d’Italia è andato in scena per ben sei mesi, con due appuntamenti settimanali. Alfonso Signorini, al suo timone per il secondo anno consecutivo, è riuscito a portare a casa il record di ascolti, per cui dalla finalissima ci si aspetta una chiusura con il botto. Battaglie a suon di share a parte, chi vincerà il GF Vip? Cinque i concorrenti rimasti in gioco, ovvero: Jessica e Lulù Selassié, Davide Silvestri, Delia Duran, Giucas Casella e Barù.

Tra loro, solo uno trionferà e si aggiudicherà il montepremi finale.

A quanto corrisponde il montepremi finale?

Il montepremi finale del GF Vip fa gola a tutti i concorrenti del GF Vip. Parliamo, infatti, di una cifra importante: 100 mila euro. Come avviene da qualche anno, però, il vincitore del reality non potrà beneficiare di tutta la somma. Il 50% della cifra, infatti, dovrà essere destinato ad un ente benefico.

Nessun vincolo sulla scelta: il “Vippone” potrà scegliere in modo autonomo a chi donare 50 mila euro. Lo scorso anno, ad esempio, Tommaso Zorzi ha scelto di devolvere l’intera vincita, senza quindi tenere nulla per sé, alle RSA – Residenze assistenziali che si occupano degli anziani.

Oltre al montepremi c’è il cachet

Oltre al montepremi, il vincitore poterà a casa anche il cachet. Questo, ovviamente, spetterà anche a tutti gli altri concorrenti.

I compensi, però, variano in base alla popolarità dei “Vipponi”. Al GF Vip 6, ad esempio, sappiamo che le sorelle Selassié sono quelle che hanno incassato di meno. A rivelarlo, lamentandosi, è stata Jessica, sfogandosi con Manila Nazzaro.