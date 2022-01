GF Vip, Nathalie Caldonazzo su Alex Belli: “Narcisista patologico”. La replica dell’attore

Nel corso della trentacinquesima puntata del GF Vip si è assistito ad un confronto tra Nathalie Caldonazzo e Alex Belli. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 17 gennaio con la trentacinquesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è assistito ad un confronto tra Nathalie Caldonazzo e Alex Belli. Ecco cosa è successo.

Nathalie Caldonazzo, la trentacinquesima puntata del GF Vip

Nel corso della trentacinquesima puntata del Grande Fratello Vip si è assistito ad un confronto tra Alex Belli e Nathalie Caldonazzo. Quest’ultima, ricordiamo, ha usato delle parole nei confronti dell’attore che non sono passate inosservate. In particolare lo ha definito “narcisista patologico” e “Malato di mente“.

Nathalie Caldonazzo su Alex Belli e gli uomini

Sempre riferendosi a Alex Belli, inoltre, Nathalie Caldonazzo ha affermato: “Io ho conosciuto uomini così, sono stata con una persona come lui, secondo me Alex rispecchia al 100% la figura del narcisista patologico“.

Nathalie Caldonazzo, la replica dell’attore

Alex Belli dal suo canto ha replicato: “Ti invito a dare un peso alle parole, visto che non ci conosciamo. Non sono malato mentale e narcisista patologico: devi avere il rispetto per una persona che non conosci, che è molto lontana da questi aggettivi.

Ti invito a chiedermi scusa“.

La Caldonazzo, riferendosi alla storia tra Delia e Alex, ha quindi sottolineato: “Ti ho osservato tanto, ho seguito tutta la vostra storia. (…) Non si tratta di amore, i 3 anni bellissimi che avete passato li hai annullati venendo qui. Non fidarti di lui”.