GF Vip, Nathaly e Jessica si “contendono” Barù: come finirà?

Le due gieffine avrebbero puntato gli occhi su Barù. Come finirà? Chi conquisterà il suo cuore?

Nella casa del Grande Fratello Vip potremo assistere alla nascita di un nuovo triangolo amoroso? Pare ancora presto per poterlo dire eppure in molti non hanno potuto fare a meno di notare come Nathaly e Jessica abbiano iniziato in qualche modo a contendersi il cuore di Barù.

Battute, contatti fisici e altre piccole attenzioni potrebbero infatti evolversi in qualcosa di più. Se infatti da un lato quest’ultimo pare che sia rimasto molto colpito da Jessica, dall’altro lato Nathaly potrebbe essere gelosa del rapporto tra i due.

Nathaly e Jessica Barù, il massaggio “Hot”

Nelle scorse ore Jessica e Barù sono stati ripresi dalle telecamere mentre quest’ultimo le faceva alcuni massaggi. L’intesa tra i due era evidente tanto che alla domanda di Barù se fosse soddisfatta ha risposto: Abbastanza”, aggiungendo poi “non pienamente… ci vuole del tempo”.

Con tono scherzoso Barù ha infine dichiarato: “Ci vuole qualcun’altro […] qualcuno che ti possa soddisfare”.

Nathaly e Jessica Barù, la confessione della showgirl a Sophie Codegoni

Sempre nelle stesse ore Nathaly Caldonazzo si era sfogata con Sophie Codegoni affermando: “Quel peloso, mi tratta di m***a”. Quando si è poi resa conto di ciò che ha detto ha chiesto se ci fossero microfoni accesi. Alla risposta affermativa di Sophie ha aggiunto: “Allora siamo fregati”.

Nathaly e Jessica, Barù: “Mi sono sempre piaciute le donne”

Infine Barù parlando con Alfonso Signorini di alcuni aspetti sulla sua vita privata è andato dritto al dunque affermando: “Mi sono sempre piaciute le donne e mi andava abbastanza bene […] Facevo sesso a sufficienza per essere felice”. Senza poi sbilanciarsi troppo ha aggiunto: “Sono stato innamorato varie volte, anche se non ho mai fatto follie”. Commentando poi la precedente battuta di Nathaly sulla salsiccia ha affermato: “è lei che mi guarda, non io”.