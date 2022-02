GF Vip, Nathaly ha commentato il bacio tra Soleil e Delia, consigliando alla Duran di prepararsi alle critiche.

Il bacio passionale che si sono scambiate Soleil Sorge e Delia Duran continua a far discutere. L’ultima ad esprimere il suo parere, ovviamente in Casa, è stata Nathaly Caldonazzo, che ha consigliato alla moglie di Alex Belli di prepararsi ad una diretta molto dura.

GF Vip, Nathaly: il bacio tra Soleil e Delia

Nella Casa del GF Vip, durante una serata alcolica, c’è stato uno bacio vietato ai minori tra Soleil Sorge e Delia Duran. Questo scambio di effusioni ha scatenato molte perplessità, sia tra i concorrenti che tra i telespettatori. Nathaly Caldonazzo, che ha sempre cercato di comprendere la moglie di Alex Belli, si è confrontata con lei, dandole un consiglio. La showgirl ha dichiarato:

“All’inizio ti hanno amato tutti perché ti hanno visto la donna tradita, debole e sofferente. Una donna che è venuta qui fragile e bisognosa di essere aiutata, che ha superato tutto. Poi tre puntate dopo la pomiciata con Soleil stona un po’, capisci? Si può capire, ma non è che tutti stanno a capirti, lo devi mettere in conto. Andrai incontro anche a critiche e devi preparati”.

Nathaly ha provato a far capire a Delia che quello che lei chiama “scambio di energie“, altro non è stato che un limone incomprensibile.

Il consiglio di Nathaly a Delia

La Caldonazzo ha proseguito:

“Io spero che non lo faranno vedere a inizio puntata. Ti dico la verità, in privato per me puoi fare quello che vuoi, non sono moralista in questo senso, però che delle ragazzine e dei ragazzini vedano questo… Da come me l’hanno descritta è stato un bacio con toccate e tutto. No? Solo un bacio? Te lo ricordi bene? Vi siete toccate? No. Me l’hanno detto loro che stavano lì e hanno visto. Sai quando ti baci che ti… Capisci che non è normale per la maggior parte delle persone che hanno dei valori, delle tradizioni, dei figli? Cioè, è un po’ deviante, perché da che… Dal tuo punto di vista lo capiranno e non ci vedranno niente di male”.

Nathaly ha utilizzato parole forti, ma non ha tutti i torti. La showgirl non ha commentato il bacio tra due donne, sia chiaro, ma il fatto che le protagoniste siano state due nemiche, che, prima e dopo la passione, se ne sono dette di tutti i colori. Inoltre, la scena, toccatelle comprese, è stata too much.

Le critiche a Nathaly

Le parole della Caldonazzo, però, non sono state condivise da tutti i fan.

In molti, infatti, le hanno mosso delle critiche per il termine “deviante“. E’ bene sottolineare, però, che Nathaly non ha definito tale un rapporto intimo tra due donne, ma il fatto che lo stesso sia andato in scena come se fosse uno spettacolino da cinema a luci rosse. Cosa succederà nella prossima puntata del GF Vip? Staremo a vedere. Di certo, Alfonso Signorini ha materiale da qui fino alla finalissima del reality.