GF Vip 7, nel cast una cantante che ha vinto 2 volte Sanremo: di chi si tratta?

Al debutto del GF Vip 7 mancano ancora alcuni mesi, ma Alfonso Signorini e il suo staff sono già al lavoro per costruire un cast degno di nota. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, tra i nuovi Vipponi potrebbe esserci una cantante che ha vinto due volte il Festival di Sanremo.

Lunedì 19 settembre 2022 aprià i battenti la settima edizione del GF Vip, la terza condotta da Alfonso Signorini. Quest’ultimo, già da settimane, ha annunciato di essere al lavoro per creare un cast bomba. Nelle ultime ore, un’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi con la firma del giornalista Alberto Dandolo, vede pronta a diventare Vippona una cantante che ha vinto per due volte il Festival di Sanremo. Di chi si tratta?

Chi è la cantante di Sanremo pronta a diventare Vippona?

La cantante in questione è Gigliola Cinguetti, che recentemente abbiamo vista cantare sul prestigioso palco dell’Eurovision Song Contest 2022. Classe 1947, ha vinto il Festival di Sanremo due volte: nel 1964 con la bellissima canzone Non ho l’età, brano che le ha consentito di trionfare anche all’ESC di quell’anno, e nel 1966 con Dio, come ti amo. Gigliola, senza ombra di dubbio, ha contribuito a scrivere la storia della musica nostrana e per Alfonso Signorini sarebbe un bel colpaccio.

Gigliola Cinguetti al GF Vip 7

Stando a quanto sostiene il settimanale Oggi, la Cinguetti non ha ancora confermato la sua presenza al GF Vip7. La cantante sta riflettendo bene sul da farsi e si è presa un po’ di tempo per valutare l’ingaggio che la porterebbe ad esporsi h24 in tv come mai successo prima. Oltre a Gigliola, sempre secondo le indiscrezioni, dovrebbero esserci: Antonino Spinalbese, Asia Gianese, Pamela Prati e Veronica Cozzani.