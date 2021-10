Gf Vip, nella casa scoppia un nuovo scandalo: “Il televoto è stato truccato”

Scoppiano nuove polemiche nella casa del Grande Fratello Vip: a lanciare l'accusa di televoto truccato è Karina Cascella.

Il Grande Fratello Vip resta il reality di Canale 5 più seguito e chiacchierato. Mentre nella casa di Cinecittà nascono nuovi amori e scoppiano nuove liti, tra triangoli amorosi e amicizie rovinate, fuori non mancano le critiche e le accuse indirizzate proprio al programma di Alfonso Signorini.

A far scoppiare il nuovo scandalo è stata Karina Cascella. L’opinionista, famosa per animare i salotti del piccolo schermo, insinua che il televoto sia stato truccato: cos’è successo?

Gf Vip, televoto truccato?

“Chi vuoi salvare?”, domandava il televoto della puntata di lunedì 25 ottobre 2021. Con il 51% il pubblico avrebbe deciso di salvare Soleil Sorge. Carmen Russo ha raggiunto il 27% e Ainett Stephens il 22%.

Tuttavia, c’è chi non crede possibile che un’ampia percentuale di fan del reality abbia votato a favore dell’ex protagonista di Uomini e Donne, la quale da diversi giorni è travolta dalle critiche e al centro del gossip nostrano (prima per il controverso rapporto con Gianmaria, ora per il legame con Alex Belli).

Gf Vip, il televoto è stato truccato? Le parole di Karina Cascella

A insinuare il dubbio è Karina Cascella, che torna a scagliarsi contro il Gf Vip e questa volta lo fa per via di un televoto che proprio non la convince.

Sui suoi social, dopo l’annuncio del salvataggio della giovane gieffina, la Cascella ha scritto: “Ma chi ci crede su, dai fate i bravi. Il 51% dei voti? Sì, certo e io sono Naomi e dove vivono le persone che votano, in Honduras?”.

Quindi ha ricordato: “Ci sono migliaia di commenti! Migliaia! E guarda caso tutti negativi, tranne 7/8 su mille”. Per l’opinionista tv, “quando è troppo è troppo. La gente vuole la verità”.

Gf Vip, televoto truccato? Chi sono i nuovi gieffini in nomination

In seguito alla puntata di lunedì 25 ottobre sono finite in nomination Carmen Russo, Ainett Stephens e Francesca Cipriani.

Salvata dal televoto (alquanto discusso), Soleil è immune ma deve decidere chi, tra Ainett e Carmen, condannare alla nomination nella puntata di venerdì 29.

L’ex corteggiatrice manda subito al televoto la famosa ballerina, commentando: “Secondo me è un personaggio forte e spero che chi andrà al televoto con lei uscirà”. L’influencer spiega perché non ha votato Ainett: “Da quando è uscita Raffaella, e anche prima in realtà, ci siamo riavvicinate”.

Gli altri concorrenti hanno poi mandato al televoto la stessa Ainett e Francesca Cipriani, nominata da alcuni coinquilini credendo che l’ex Pupa desideri abbandonare anticipatamente la sua esperienza al Gf dopo la difficile separazione dal fidanzato Alessandro.