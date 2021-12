Gf Vip, Nicola Pisu a cena nel ristorante dell’ex fidanzato di Miriana Trevisan: il selfie insieme

Non c'è stata nessuna scintilla tra Miriana e Nicola, che ora va a cena nel ristorante dell'ex fidanzato della showgirl e scatta un selfie con lui.

I fan speravano che tra i due potesse esserci davvero del tenero, eppure il loro rapporto ha preso una piega completamente diversa. Nessuna love story tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, che si sono resi protagonisti di alcuni momenti di tenerezza nelle mura di Cinecittà salvo poi allontanarsi definitivamente.

Fuori dal reality, l’ex gieffino sembra abbia ripreso in mano la sua vita, contento del percorso intrapreso e felice per l’affetto che continua a ricevere dai suoi sostenitori. Tuttavia, non poteva passare inosservato lo scatto insieme all’ex fidanzato della showgirl, che nella casa del Grande Fratello Vip continua il suo percorso. Nicola pare sia andato a cena nel ristornate di cui è proprietario l’ex compagno di Miriana e poi ha scattato un selfie con lui.

Gf Vip, Nicola Pisu insieme all’ex di Miriana

Domenica 5 dicembre Nicola Pisu ha cenato in un ristorante nel centro di Roma che è di proprietà di Vito Fiusco, ex fidanzato di Miriana Trevisan.

Non un semplice caso secondo alcuni fan. A confermarlo sarebbe la foto scattata insieme. Nel selfie che Fiusco ha condiviso attraverso una Instagram story si vedono i due ragazzi vicini e sorridenti e si legge: “Gli do due dritte”.

Per molti il riferimento è chiaro e starebbe parlando del rapporto avuto con Miriana.

Gf Vip, Nicola Pisu insieme all’ex di Miriana: il suo rapporto con la showgirl

Nella casa del Grande Fratello Vip sembrava davvero interessato a lei, ma poi i due hanno preso le distanze. Uscito dalla casa più spiata d’Italia Nicola Pisu ha chiarito la situazione e parlato del rapporto con Miriana.

Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, ha commentato: “Ero molto innamorato, ma ho capito che da parte sua c’era un freno.

Per lei era solo attrazione fisica. Era inutile portare avanti un amore a senso unico“.

Gf Vip, Nicola Pisu insieme all’ex di Miriana: di chi si tratta

Nicola Pisu ha scattato una foto insieme a Vito Fiusco, ex compagno della Trevisan. Solo poco tempo prima l’imprenditore aveva scritto una lettera a Novella 2000 per chiarire il rapporto con la gieffina, commentando così alcune voci circolate su di loro negli ultimi tempi.

In particolare, aveva precisato: “Con Miriana abbiamo avuto una bella relazione sentimentale, poi trasformata, dopo la separazione, in una profonda amicizia. La storia è terminata alcune settimane prima del suo ingresso nella casa, ma pare che alcuni ritengano che tale storia sia ancora in piedi”.