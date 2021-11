GF Vip, Nicola Pisu a Manila Nazzaro: “Non me lo sarei aspettato da te”

Nel corso della ventesima puntata del GF Vip Nicola Pisu ha dichiarato di essere deluso da Manila Nazzaro. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 19 novembre con la ventesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale Nicola Pisu ha dichiarato di essere deluso da Manila Nazzaro. Ecco cosa è successo.

Nicola Pisu, il rapporto con Miriana Trevisan

Nel corso della ventesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato di Miriana Trevisan e del confronto avuto nel corso della precedente puntata con Nicola Pisu. La Trevisan ha definito i commenti degli altri inquilini della casa più spiata d’Italia come “attacchi moralisti”, sottolineando di essere stata coerente con Nicola.

Nicola Pisu, il confronto con Manila Nazzaro

Ma non solo, sempre nel corso della ventesima puntata del Grande Fratello Vip Nicola Pisu ha parlato di Manila Nazzaro, dichiarando di non aver apprezzato alcune sue affermazioni. “Ho visto un video in cui parlavi male di me, dicevi che io avevo dei problemi, non me lo sarei aspettato da te“.

Manila Nazzaro dal suo canto ha replicato: “Lui ha un percorso ancora da fare, bisogna essere onesti”. Per poi aggiungere: “Hai avuto dei comportamenti di rabbia ingiustificati anche nei miei confronti, anche quando sono venuta vicino a te in quel momento in cui ti avevo visto triste.

Mi ha mandato anche a quel paese dal nulla. Ti ricordi che io ti avevo chiesto cosa mi avevi detto, hai risposto che non lo ricordavi? Perdonami ma io essendo più grande di te e ho fatto di tutto all’inizio per starti vicino”.

Nicola Pisu, le parole di Soleil

Sull’argomento è intervenuta Soleil che a tal proposito ha dichiarato: “Non puoi dire queste cose su Nicola. Bravo Nicola, è giusto così.

Ci sta che uno poi scoppia e gli esce un minimo di rabbia, totalmente giustificabile”. A quel punto Manila Nazzaro ha risposto: “Mi ha mandato anche a quel paese. Quando io gli ho detto fai un percorso lontano da Miriana”.